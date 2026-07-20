ஜிம்பாப்வே அணிக்காக அதிக போட்டிகள்... வரலாற்று சாதனை படைத்த சிக்கந்தர் ராசா

புளவாயோ,
ஜிம்பாப்வே அணியின் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டரான சிக்கந்தர் ராசா, அந்த நாட்டுக்காக அதிக சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடிய வீரர் என்ற வரலாற்று சாதனையை படைத்துள்ளார்.
புளவாயோவில் உள்ள குவீன்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெற்ற வங்காளதேசத்திற்கு எதிரான கடைசி டி20 போட்டியில் அவர் இந்த மைல்கல்லை எட்டினார். இது ராசாவின் 314-வது சர்வதேச போட்டியாகும். இதன்மூலம், 313 சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடி முதல் இடத்தில் இருந்த முன்னாள் கேப்டன் ஹாமில்டன் மசகட்சாவின் சாதனையை முறியடித்து, ஜிம்பாப்வே கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடிய வீரராக சிக்கந்தர் ராசா புதிய சாதனை படைத்தார்.
2013-ம் ஆண்டு மே 3-ம் தேதி, இதே குவீன்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் வங்காளதேச அணிக்கு எதிராக ஒருநாள் போட்டியில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான ராசா, இதுவரை 22 டெஸ்ட், 156 ஒருநாள் மற்றும் 136 டி20 போட்டிகளில் ஜிம்பாப்வே அணிக்காக விளையாடியுள்ளார்.
சர்வதேச கிரிக்கெட் வாழ்க்கையை தொடங்கிய அதே மைதானத்தில், அதே எதிரணிக்கு எதிராக தனது 314-வது போட்டியில் களமிறங்கி இந்த வரலாற்று சாதனையை படைத்திருப்பது, ஜிம்பாப்வே கிரிக்கெட் வரலாற்றின் மறக்க முடியாத தருணங்களில் ஒன்றாகப் பார்க்கப்படுகிறது.