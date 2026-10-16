ஐபிஎல் - ஷாய் ஹோப்பை ஏலத்தில் எடுக்கப்போகும் அணி எது? - அஸ்வின் கணிப்பு

சென்னை,
இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் அதிரடியாக ரன்கள் குவித்து வரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் கேப்டன் ஷாய் ஹோப், ஐபிஎல் ஏலத்தில் தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும் என்று இந்திய அணியின் முன்னாள் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு ஷாய் ஹோப் சிறந்த தேர்வாக இருக்கலாம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையே ஐதராபாத்தில் நடைபெற்ற 4-வது டி20 போட்டியில் ஷாய் ஹோப் அதிரடியாக விளையாடினார். 50 பந்துகளில் 4 பவுண்டரிகள், 9 சிக்சர்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் 102 ரன்கள் குவித்தார்.
இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் தலா இரண்டு சதங்களை அடித்துள்ள அவர், இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் ஏழு இன்னிங்ஸ்களில் 539 ரன்கள் குவித்துள்ளார். இதில் நான்கு சதங்களும் ஒரு அரைசதமும் அடங்கும்.
இந்நிலையில் அஸ்வின், ஷாய் ஹோப்பின் ஐபிஎல் வாய்ப்பு குறித்து பேசினார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், “ஷாய் ஹோப் ஐபிஎல்லில் விளையாட தகுதியானவரா என்றால், நிச்சயமாகத் தகுதியானவர். என் பார்வையில் அவர் மிகச் சிறந்த வீரர். இந்த ஏலத்தில் அவர் தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும். அவர் தேர்வு செய்யப்படுவார் என்று நம்புகிறேன். ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு அவர் ஒரு தேர்வாக இருக்கலாம்” என்றார்.
2017 முதல் 2023-ம் ஆண்டு வரை 26 போட்டிகளில் 493 ரன்கள் எடுத்திருந்த ஷாய் ஹோப், 2024-ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு 48 போட்டிகளில் 1,511 ரன்கள் குவித்துள்ளார். இதில் மூன்று சதங்களும் 11 அரைசதங்களும் அடங்கும்.
மேலும், டி20 சர்வதேசப் போட்டிகளில் 2,000 ரன்களைக் கடந்த நான்காவது வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றுள்ளார்.
ஷாய் ஹோப் 2024-ம் ஆண்டு டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்காக தனது முதல் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடினார். அந்தத் தொடரில் 9 போட்டிகளில் 183 ரன்கள் எடுத்தார்.
ஷாய் ஹோப்பின் தற்போதைய அதிரடி ஆட்டம் ஐபிஎல் அணிகளின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ள நிலையில், அடுத்த ஏலத்தில் அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.