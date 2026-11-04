ஐ.பி.எல். வீரர்கள் பரிமாற்றத்தில் அமைதியாக இருக்கும் ஆர்.சி.பி... என்ன காரணம் தெரியுமா?

பெங்களூரு,
ஐ.பி.எல். டிரேடில் ஆர்.சி.பி அணி அமைதியாக இருக்க என்ன காரணம் என்பதை பற்றி தற்போது காண்போம்.
ஐ.பி.எல். தொடரில் அதிக ரசிகர்களைக் கொண்ட அணிகளில் ஒன்றாக ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (ஆர்.சி.பி.) உள்ளது. பல ஆண்டுகளாக சாம்பியன் பட்டம் வெல்ல முடியாமல் இருந்தாலும், அந்த அணிக்கு ரசிகர்கள் தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், 2025-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐ.பி.எல். தொடரில் முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்று 18 ஆண்டுகால காத்திருப்புக்கு ஆர்.சி.பி. முற்றுப்புள்ளி வைத்தது. தொடர்ந்து 2026-ம் ஆண்டும் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்தது.
2027-ம் ஆண்டு ஐ.பி.எல். தொடருக்கான மினி ஏலம் டிசம்பர் 16-ம் தேதி கோவாவில் நடைபெற உள்ளது. இதற்கு முன்னதாக வீரர்களைத் தக்கவைப்பது, விடுவிப்பது மற்றும் பரிமாற்றம் செய்வது தொடர்பான நடவடிக்கைகளில் அணிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றன. வீரர்களைத் தக்கவைத்தல் மற்றும் விடுவித்தல் தொடர்பான பட்டியலை சமர்ப்பிக்க நவம்பர் 17-ம் தேதி கடைசி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே சில அணிகள் வீரர்களைப் பரிமாற்றம் செய்துள்ளன. ஆனால், ஆர்.சி.பி. அணி இதுவரை எந்த வீரரையும் பரிமாற்றம் செய்யவில்லை.
கடந்த இரண்டு சீசன்களிலும் தொடர்ந்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளதால், ஆர்.சி.பி. அணி தனது வீரர்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அணியின் வீரர்கள் நல்ல ஒருங்கிணைப்புடன் விளையாடி வருவதால், தற்போதைய அணியில் பெரிய மாற்றங்களைச் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று அந்த அணி கருதுவதாக தெரிகிறது.
இதனால், வீரர்கள் பரிமாற்றத்தில் அவசரம் காட்டாமல் ஆர்.சி.பி. அமைதியாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. மினி ஏலத்திலும் பெரிய அளவில் வீரர்களை வாங்குவதற்கு அந்த அணி ஆர்வம் காட்டாமல் இருக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இருப்பினும், ஏலத்துக்கு முன்பு ஆர்.சி.பி. அணியின் இறுதி முடிவு என்ன என்பது வீரர்கள் தக்கவைப்பு மற்றும் விடுவிப்பு பட்டியல் வெளியான பிறகே தெரியவரும்.