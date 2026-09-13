பாகிஸ்தான் அணிக்கு முழுநேர பயிற்சியாளராக செயல்பட தயார்: மைக் ஹெசன்

லண்டன்,
பாகிஸ்தான் டெஸ்ட் அணிக்கு முழுநேர பயிற்சியாளராக செயல்பட தாம் தயாராக இருப்பதாக மைக் ஹெசன் தெரிவித்துள்ளார்.
மைக் ஹெசன் தற்போது பாகிஸ்தான் அணியின் வெள்ளைப் பந்து போட்டிகளுக்கான தலைமைப் பயிற்சியாளராக இருக்கிறார். இங்கிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டிக்கு முன்பு, பாகிஸ்தான் அணி நிர்வாகத்தில் ஏற்பட்ட பெரிய மாற்றங்களுக்குப் பிறகு, அவர் தற்காலிகமாக டெஸ்ட் அணியின் பொறுப்பையும் ஏற்றார். ஏற்கனவே இரண்டு போட்டிகளில் தோல்வியடைந்திருந்த பாகிஸ்தான், தொடரை இழந்த நிலையில் மூன்றாவது போட்டியில் களமிறங்கியது.
மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டியையும் பாகிஸ்தான் இழந்தது. இங்கிலாந்து 3-0 என்ற கணக்கில் தொடரை வென்றது. இருந்தாலும், அந்தப் போட்டியில் பாகிஸ்தான் வீரர்களிடம் திறமை இருப்பதை தான் பார்த்ததாக ஹெசன் கூறினார். அதனால் எதிர்காலத்தில் டெஸ்ட் அணியையும் கவனிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தால் தான் தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்தார்.