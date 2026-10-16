“ரிங்கு சிங் இருந்திருந்தால் ஆட்டத்தின் போக்கே மாறியிருக்கும்” - வாசிம் ஜாபர் கருத்து

புதுடெல்லி,
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான 4-வது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி தோல்வியடைந்த நிலையில், நடுவரிசையில் ரிங்கு சிங் இல்லாதது அணிக்கு பின்னடைவாக அமைந்ததாக முன்னாள் இந்திய வீரர் வாசிம் ஜாபர் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான 4-வது டி20 போட்டி ஐதராபாத்தில் நடைபெற்றது. முதலில் பேட்டிங் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, கேப்டன் ஷாய் ஹோப்பின் அதிரடி சதத்தின் உதவியுடன் 20 ஓவர்களில் 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 247 ரன்கள் குவித்தது. ஹோப் 50 பந்துகளில் ஆட்டமிழக்காமல் 102 ரன்கள் எடுத்தார்.
இதையடுத்து, 248 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணிக்கு சஞ்சு சாம்சன் அதிரடியாக ஆடி 23 பந்துகளில் 56 ரன்கள் எடுத்தார். பின்னர் திலக் வர்மா மற்றும் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி இணைந்து 70 ரன்கள் சேர்த்து இந்திய அணியின் வெற்றி நம்பிக்கையை அதிகரித்தனர்.
ஒரு கட்டத்தில் 24 பந்துகளில் 59 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற நிலை இருந்தது. ஆனால், இருவரும் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்ததால் இந்திய அணியின் வெற்றி வாய்ப்பு குறைந்தது. இறுதியில் இந்திய அணி 223 ரன்களுக்கு 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 24 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது.
இந்நிலையில், இந்திய அணியில் ரிங்கு சிங் இடம்பெறாதது குறித்து தனது யூடியூப் நிகழ்ச்சியில் பேசிய வாசிம் ஜாபர், “ஒரு பேட்ஸ்மேனாக பார்த்தால் ரிங்கு மற்றவர்களைவிட பல மடங்கு சிறந்தவர். 5 மற்றும் 6-வது வரிசைகளில் அவர் அற்புதமாக விளையாடுகிறார். அதுமட்டுமின்றி, அவர் இடது கை பேட்ஸ்மேனும் கூட.
அவர் பந்துவீச மாட்டார் என்பதற்காக மட்டுமே இந்திய அணியில் இடம் பெறாமல் இருப்பது துரதிர்ஷ்டவசமானது. ரஜத் படிதாரின் நிலையை என்னால் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. அவர் முன் வரிசையில் விளையாடுபவர் என்பதால் அங்கு இடம் கிடைப்பது கடினமாக இருக்கலாம். ஆனால் ரிங்கு அணியில் இருக்க வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், “ரிங்கு அந்த இடத்தில் இருந்திருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் என்று உறுதியாக கூற முடியாது. ஆனால், அவர் ஆட்டத்தின் போக்கையே மாற்றியிருக்கலாம். அதற்கான திறமை அவரிடம் உள்ளது. இதுபோன்று பல ஆட்டங்களில் அவர் வெற்றியைத் தேடித் தந்துள்ளார்” என்றார்.
தற்போது டி20 தொடர் 2-2 என சமநிலையில் உள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 5-வது மற்றும் கடைசிப் போட்டி நாளை பெங்களூருவில் நடைபெறுகிறது.