ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் ஆசிய கோப்பை: இந்தியா ‘ஏ’ அணி அறிவிப்பு... அபிஷேக், சூர்யவன்ஷி, ரஜத் படிதாருக்கு இடம்

புதுடெல்லி,
ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்தியா ‘ஏ’ அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் ஆசிய கோப்பை தொடர் கத்தார் தலைநகர் தோகாவில் நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில், இந்த தொடருக்கான இந்தியா ‘ஏ’ அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 15 வீரர்கள் கொண்ட இந்த அணிக்கு திலக் வர்மா கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் கேப்டனான ரஜத் படிதார் துணைக் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
அதிரடி தொடக்க ஆட்டக்காரர்களான அபிஷேக் சர்மா, இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆகியோருக்கு அணியில் இடம் கிடைத்துள்ளது. மேலும், ரிங்கு சிங், பிரப்சிம்ரன் சிங், குமார் குஷாக்ரா ஆகியோரும் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
காயம் காரணமாக சில காலம் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடாமல் இருந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹர்ஷித் ராணா மீண்டும் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளார். அவருடன் பிரின்ஸ் யாதவ், அர்ஷத் கான் ஆகியோரும் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
திலக் வர்மா (கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, வைபவ் சூர்யவன்ஷி, பிரப்சிம்ரன் சிங் (விக்கெட் கீப்பர்), ரஜத் படிதார் (துணைக் கேப்டன்), ரிங்கு சிங், குமார் குஷாக்ரா (விக்கெட் கீப்பர்), சூர்யான்ஷ் ஷெட்ஜ், ஷெபாஸ் அகமது, விப்ராஜ் நிகம், ஹர்ஷ் துபே, தனுஷ் கோட்டியன், ஹர்ஷித் ராணா, பிரின்ஸ் யாதவ், அர்ஷத் கான்.
50 ஓவர் முறையில் நடைபெறும் இந்த தொடரில் மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. அவை இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தியா ‘ஏ’ அணி குரூப் ‘பி’-யில் பாகிஸ்தான் ‘ஏ’, நேபாளம், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய அணிகளுடன் இடம்பெற்றுள்ளது. குரூப் ‘ஏ’-யில் வங்காளதேசம் ‘ஏ’, இலங்கை ‘ஏ’, ஆப்கானிஸ்தான் ‘ஏ’, ஹாங்காங், சீனா ஆகிய அணிகள் உள்ளன.
நவம்பர் 19-ம் தேதி தொடங்கும் இந்த தொடர் 29-ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இந்தியா ‘ஏ’ அணி தனது முதல் ஆட்டத்தில் நவம்பர் 20-ம் தேதி நேபாளத்தை எதிர்கொள்கிறது. தொடர்ந்து நவம்பர் 22-ம் தேதி பாகிஸ்தான் ‘ஏ’ அணியுடனும், நவம்பர் 24-ம் தேதி ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியுடனும் மோதுகிறது.
ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும். அரையிறுதிப் போட்டிகள் நவம்பர் 26, 27 ஆகிய தேதிகளிலும், இறுதிப்போட்டி நவம்பர் 29-ம் தேதியும் நடைபெற உள்ளது.