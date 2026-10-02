கிரிக்கெட்

சதத்தை வித்தியாசமாக கொண்டாடிய ரோஹித்: பின்னணியில் இருக்கும் ரகசியம் என்ன? - அவரே கூறிய பதில்

தனது வித்தியாசமான கொண்டாட்டம் குறித்து ரோஹித் சர்மா சுவாரசியமான பதிலை அளித்துள்ளார்.
ரோஹித் சர்மா
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சென்னை,

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான 2-வது ஒருநாள் போட்டியில் சதம் விளாசிய இந்திய நட்சத்திர வீரர் ரோஹித் சர்மாவின் வித்தியாசமான கொண்டாட்டம் சமூக வலைதளங்களில் கவனம் பெற்றுள்ளது.

என்னுடனேயே வைத்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன்

இந்நிலையில், தனது வித்தியாசமான கொண்டாட்டம் குறித்து ரோஹித் சர்மா சுவாரசியமான பதிலை அளித்துள்ளார்.

அவர் பேசுகையில், “அந்தக் கொண்டாட்டத்தின் பின்னணியில் உள்ள காரணத்தை என்னுடனேயே வைத்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன். சில விஷயங்கள் நமக்குள் மட்டுமே இருக்க வேண்டும்” ரோஹித்தின் இந்த பதில், கொண்டாட்டத்தின் பின்னணியில் உள்ள காரணத்தை மேலும் சுவாரசியமாக்கியுள்ளது.

75 பந்துகளில் சதம்

இந்தப் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இந்தியாவுக்கு 406 ரன்கள் என்ற பிரமாண்ட இலக்கை நிர்ணயித்தது.

இலக்கைத் துரத்திய இந்திய அணிக்கு ரோஹித் சர்மா அதிரடி தொடக்கத்தை வழங்கினார். வெறும் 75 பந்துகளில் 101 ரன்கள் குவித்த அவர், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 35-வது சதத்தை பதிவு செய்தார்.

கில்லுடன் 255 ரன்கள் கூட்டணி

ரோஹித் சர்மாவுடன் தொடக்க வீரராக களமிறங்கிய சுப்மன் கில் சிறப்பாக விளையாடினார். இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டுக்கு 255 ரன்கள் என்ற அபாரமான கூட்டணியை அமைத்து இந்தியாவின் வெற்றிக்கு வலுவான அடித்தளத்தை அமைத்தனர். ரோஹித் சதம் அடித்து ஆட்டமிழந்தாலும், கில் தனது அதிரடியைத் தொடர்ந்தார்.

400+ இலக்கை முதன்முறையாக விரட்டிய இந்தியா

இதன் மூலம் இந்திய அணி 43.3 ஓவர்களில் 2 விக்கெட்டுக்கு 406 ரன்கள் எடுத்து, 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 400 ரன்களுக்கு மேல் இலக்கை இந்திய அணி வெற்றிகரமாக விரட்டிப் பிடித்தது இதுவே முதல் முறையாகும்.

கிரிக்கெட்
Rohit Sharma
ரோஹித் சர்மா
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Daily Thanthi
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