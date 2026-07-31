ரஹானேவின் ஓய்வு அறிவிப்புக்கு ரோகித் கொடுத்த ரியாக்சன்... சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகும் பதிவு

மும்பை,
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ரஹானே ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்ததற்கு ரோகித் சர்மா கொடுத்த ரியாக்சன் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
ரஹானேவின் ஓய்வு அறிவிப்பையடுத்து ரோகித் சர்மா தனது சமூக வலைதள பதிவில்,
"நாம் பல ஆண்டுகளாக ஒரே டிரெஸ்ஸிங் ரூமை பகிர்ந்து வந்துள்ளோம். ரஹானே சாதித்த அனைத்திற்கும் பின்னால் எவ்வளவு கடின உழைப்பு இருக்கிறது என்பது எனக்கு தெரியும். உங்களின் அற்புதமான கிரிக்கெட் வாழ்க்கைக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
நேற்று தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் உணர்ச்சிபூர்வமான வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்ட ரஹானே, சர்வதேச கிரிக்கெட் மற்றும் அனைத்து வடிவ போட்டிகளிலிருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார். இதன் மூலம் ஏறத்தாழ இரண்டு தசாப்தங்களாக நீடித்த அவரது கிரிக்கெட் பயணம் முடிவுக்கு வந்துள்ளது.
டெஸ்ட்: 85 போட்டிகள், 5,077 ரன்கள், 12 சதங்கள், 26 அரைசதங்கள் (சராசரி: 38.46)
ஒருநாள் (ODI): 90 போட்டிகள், 2,962 ரன்கள், 3 சதங்கள், 24 அரைசதங்கள் (சராசரி: 35.26)
டி20 (T20I): 20 போட்டிகள், 375 ரன்கள், 1 அரைசதம் (சராசரி: 20.83)