தொடக்க வீரராக 10,000 ரன்கள்: வரலாறு படைத்த ரோஹித் சர்மா!

நியூ சண்டீகர்,
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான 3-வது ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர் ரோஹித் சர்மா வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார்.
நியூ சண்டீகரில் நடைபெற்று வரும் இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது. அதன்படி தொடக்க வீரராக களமிறங்கிய ரோஹித் சர்மா, சிறப்பாக விளையாடி 85 பந்துகளில் 92 ரன்கள் குவித்தார். இதன் மூலம், ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் தொடக்க வீரராக 10,000 ரன்களைக் கடந்த 4-வது பேட்டர் என்ற பெருமையை ரோஹித் சர்மா பெற்றுள்ளார்.
ரோஹித் சர்மா இதுவரை தொடக்க வீரராக 204 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி, 54.83 சராசரியுடன் 10,090 ரன்கள் குவித்துள்ளார்.
இதில் 33 சதங்கள் மற்றும் 50 அரைசதங்கள் அடங்கும்.
தொடக்க வீரராக ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர்கள் பட்டியலில்:
சச்சின் டெண்டுல்கர் - 15,310 ரன்கள்
சனத் ஜெயசூரியா - 12,740 ரன்கள்
கிறிஸ் கெய்ல் - 10,179 ரன்கள்
ரோஹித் சர்மா - 10,090 ரன்கள்