மீண்டும் ஒருமுறை மிஸ் ஆன சதம்... சஞ்சு சாம்சன் படைத்த விசித்திர சாதனை!

ராஞ்சி,
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான 2-வது டி20 போட்டியில் இந்திய வீரர் சஞ்சு சாம்சன் அதிரடியாக விளையாடி 82 ரன்கள் குவித்தார். சதமடிக்கும் வாய்ப்பைத் தவறவிட்ட அவர், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் ஒரே ஆண்டில் 80-களில் மூன்று முறை ஆட்டமிழந்த முதல் வீரர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார்.
ராஞ்சியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் தொடக்கத்திலிருந்தே அதிரடியாக விளையாடிய சஞ்சு சாம்சன், வெஸ்ட் இண்டீஸ் பந்துவீச்சாளர்களைத் திணறடித்தார். அவர் 41 பந்துகளில் 9 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்களுடன் 82 ரன்கள் எடுத்தார்.
அவரது அதிரடி ஆட்டம் இந்திய அணி பெரிய ஸ்கோரை எட்டுவதற்குப் பெரிதும் உதவியது. எனினும், சதத்தை நெருங்கிய நிலையில் விக்கெட்டை இழந்ததால் ரசிகர்கள் ஏமாற்றமடைந்தனர்.
இந்த ஆண்டில் இதற்கு முன்பு நியூசிலாந்துக்கு எதிராக அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற போட்டியில் 89 ரன்களும், இங்கிலாந்துக்கு எதிராக மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற்ற போட்டியில் 89 ரன்களும் எடுத்து சஞ்சு சாம்சன் சதத்தைத் தவறவிட்டிருந்தார். தற்போது ராஞ்சியில் 82 ரன்களில் ஆட்டமிழந்ததால், 80 முதல் 90 ரன்களுக்குள் மூன்றாவது முறையாக அவர் வெளியேறியுள்ளார். இதன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் ஒரே ஆண்டில் 80-களில் மூன்று முறை ஆட்டமிழந்த முதல் வீரர் என்ற சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார்.