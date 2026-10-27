டேரில் மிட்செல் அடித்து முகத்துக்கு மிக அருகில் சென்ற பந்து - நூலிழையில் தப்பிய பாதுகாப்பு ஊழியர் - வைரல் வீடியோ

வெலிங்டன்,
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 3-வது டி20 கிரிக்கெட் போட்டியின்போது, நியூசிலாந்து வீரர் டேரில் மிட்செல் அடித்த பந்து பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த ஊழியரின் முகத்துக்கு மிக அருகில் சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
நியூசிலாந்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி, டி20, ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. இதில் 3-வது டி20 போட்டி வெலிங்டனில் நடைபெற்றது.
இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி 20 ஓவர்களில் 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 198 ரன்கள் எடுத்தது. அந்த அணியின் டேரில் மிட்செல் ஆட்டமிழக்காமல் 89 ரன்கள் விளாசினார்.
டேரில் மிட்செலின் இந்த இன்னிங்ஸில் அவர் அடித்த ஒரு பந்து, எல்லைக்கோட்டுக்கு அருகே பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த ஊழியரின் முகத்துக்கு மிக அருகில் சென்றது. இதனால் அந்த ஊழியர் நூலிழையில் காயமடையாமல் தப்பினார். எதிர்பாராத இந்த சம்பவத்தைக் கண்ட டேரில் மிட்செலும், அங்கிருந்த பார்வையாளர்களும் அதிர்ச்சியடைந்தனர். இது தொடர்பான வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
இதையடுத்து 199 ரன்கள் என்ற இலக்கைத் துரத்திய இந்திய அணிக்கு அபிஷேக் சர்மா அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். அவர் 35 பந்துகளில் சதமடித்து அசத்தினார்.
இதன் மூலம் இந்திய அணி 13.2 ஓவர்களில் 4 விக்கெட் இழப்புக்கு 199 ரன்கள் எடுத்து 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை 3-0 என இந்திய அணி கைப்பற்றியது.