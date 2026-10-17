நியூசிலாந்துக்கு எதிரான தொடர்: அவுகிப் நபிக்கு வாய்ப்பு மறுப்பு

புதுடெல்லி,
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணியில் வேகப்பந்து வீச்சாளர் அன்ஷுல் காம்போஜ் மீண்டும் இடம்பிடித்துள்ளார். அதேநேரத்தில், ரஞ்சி கோப்பையில் சிறப்பாகப் பந்துவீசி 60 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய ஜம்மு காஷ்மீர் வீரர் அவுகிப் நபிக்கு டெஸ்ட் அணியில் இடம் கிடைக்கவில்லை. இந்தத் தேர்வு கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஹரியானா அணிக்காக விளையாடும் அன்ஷுல் காம்போஜ், உள்ளூர் சிவப்புப் பந்து கிரிக்கெட்டில் தொடர்ந்து சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வருகிறார். இமாச்சலப் பிரதேச அணிக்கு எதிரான ரஞ்சி கோப்பைப் போட்டியில் முதல் இன்னிங்ஸில் 4 விக்கெட்டுகளையும், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினார். மொத்தம் 6 விக்கெட்டுகளை எடுத்த அவரது செயல்பாடு இந்திய அணியில் மீண்டும் வாய்ப்பு பெற உதவியுள்ளது.
2024–25 ரஞ்சி கோப்பைத் தொடரில் ஆறு போட்டிகளில் 34 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய அவர், கேரளாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் ஒரே இன்னிங்ஸில் 10 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி சாதனை படைத்திருந்தார்.
இவ்வளவு சிறப்பாகச் செயல்பட்டும் டெஸ்ட் அணியில் இடம் கிடைக்காதது ரசிகர்களிடையே கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. இருப்பினும், தேர்வுக் குழு இந்த முடிவுக்கான காரணத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக விளக்கவில்லை.
இந்திய அணியில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, ஆகாஷ் தீப் மற்றும் அன்ஷுல் காம்போஜ் ஆகிய வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர். முதுகுப் பகுதியில் ஏற்பட்ட காயத்திலிருந்து மீண்ட ஆகாஷ் தீப் மீண்டும் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளார். நியூசிலாந்து ஆடுகளங்களில் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு உதவி கிடைக்கக்கூடும் என்பதால், இந்தத் தேர்வு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.