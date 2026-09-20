இந்தியாவுக்கு அதிர்ச்சி... டி20 தரவரிசையில் மீண்டும் முதலிடத்தை பிடித்த இங்கிலாந்து

புதுடெல்லி,
இந்திய அணிக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில், டி20 சர்வதேச தரவரிசையில் இங்கிலாந்து மீண்டும் நம்பர் 1 இடத்தை பிடித்துள்ளது. இலங்கைக்கு எதிரான 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை இங்கிலாந்து 3-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியதைத் தொடர்ந்து இந்த மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இரு அணிகளும் தற்போது 269 ரேட்டிங் புள்ளிகளை பெற்றுள்ளன. இருப்பினும், இந்தியாவின் சராசரி ரேட்டிங் 268.76, இங்கிலாந்தின் ரேட்டிங் 268.80 ஆக இருப்பதால், இங்கிலாந்து முதலிடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது.
ஷ்ரேயாஸ் அய்யர் தலைமையிலான இந்திய அணி சமீபத்தில் ஆப்கானிஸ்தானை 3-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தியிருந்தாலும், தரவரிசையில் முதலிடத்தை தக்கவைக்க முடியவில்லை. 2026-ல் இந்தியா டி20 தரவரிசையில் முதலிடத்தை இழப்பது இது 2-வது முறையாகும்.