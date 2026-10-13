கிரிக்கெட்

செப்டம்பர் மாதத்தின் சிறந்த வீராங்கனை... 2-வது முறையாக விருது வென்ற ஷபாலி வர்மா

ஷபாலி வர்மா இதற்கு முன்பு 2025 நவம்பர் மாதத்திற்கான ஐசிசி சிறந்த மகளிர் கிரிக்கெட் வீராங்கனை விருதை வென்றிருந்தார்.
செப்டம்பர் மாதத்தின் சிறந்த வீராங்கனை... 2-வது முறையாக விருது வென்ற ஷபாலி வர்மா
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துபாய்,

இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் தொடக்க வீராங்கனை ஷபாலி வர்மா, 2026-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்திற்கான சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் (ஐசிசி) சிறந்த மகளிர் கிரிக்கெட் வீராங்கனை விருதை வென்றுள்ளார்.

7 போட்டிகளில் 360 ரன்கள்!

22 வயதான ஷபாலி வர்மா, செப்டம்பர் மாதத்தில் நடைபெற்ற மகளிர் ஆசியக் கோப்பை மற்றும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு முக்கியப் பங்காற்றினார்.

இந்த இரண்டு தொடர்களிலும் சேர்த்து 7 டி20 சர்வதேசப் போட்டிகளில் விளையாடிய அவர், 360 ரன்களைக் குவித்தார். மேலும், பந்துவீச்சிலும் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு 6 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.

இரண்டாவது முறையாக விருது!

ஷபாலி வர்மா இதற்கு முன்பு 2025 நவம்பர் மாதத்திற்கான ஐசிசி சிறந்த மகளிர் கிரிக்கெட் வீராங்கனை விருதை வென்றிருந்தார். தற்போது மீண்டும் இந்த விருதை பெற்றிருக்கிறார்.

கிரிக்கெட்
Shafali Verma
ஷபாலி வர்மா
செப்டம்பர்
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Daily Thanthi
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