சூர்யகுமார் யாதவை முந்திய ஷாய் ஹோப்... நூலிழையில் தப்பிய பாபர் அசாமின் சாதனை

இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 கிரிக்கெட் தொடர் 2-2 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் முடிந்தது.
பெங்களூருவில் நடைபெற்றிருக்க வேண்டிய கடைசி ஆட்டம் மழையால் கைவிடப்பட்ட நிலையில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் பேட்டிங்கில் புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார்.
இந்தத் தொடரில் அபாரமாக விளையாடி 4 இன்னிங்ஸ்களில் 261 ரன்கள் குவித்து அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரராகத் திகழ்ந்த ஷாய் ஹோப், தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார்.
ராஞ்சியில் நடைபெற்ற 2-வது டி20 போட்டியிலும், ஐதராபாத்தில் நடைபெற்ற 4-வது போட்டியிலும் அவர் சதமடித்து அசத்தினார். குறிப்பாக, 4-வது போட்டியில் ஆட்டமிழக்காமல் 102 ரன்கள் எடுத்த அவரது ஆட்டம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் வெற்றிக்கு முக்கியப் பங்காற்றியது.
இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் பேட்டிங்கில் புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார்.
இந்திய அணியின் கேப்டனாக இருந்த சூர்யகுமார் யாதவ், 2025-ம் ஆண்டு நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரில் 5 இன்னிங்ஸ்களில் 242 ரன்கள் எடுத்திருந்தார்.
தற்போது 261 ரன்கள் குவித்துள்ள ஷாய் ஹோப், இருதரப்பு டி20 சர்வதேசத் தொடர்களில் அதிக ரன்கள் எடுத்த கேப்டன்கள் பட்டியலில் சூர்யகுமார் யாதவை முந்தி 2-வது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
இந்தப் பட்டியலில் பாகிஸ்தான் முன்னாள் கேப்டன் பாபர் அசாம் முதலிடத்தில் உள்ளார். 2022-ம் ஆண்டு இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரில் அவர் 7 இன்னிங்ஸ்களில் 285 ரன்கள் எடுத்ததே சாதனையாக உள்ளது.
ஷாய் ஹோப் 261 ரன்கள் எடுத்த நிலையில், பாபர் அசாமின் சாதனையை முறியடிக்க இன்னும் 24 ரன்கள் தேவைப்பட்டன. ஆனால், கடைசிப் போட்டி மழையால் கைவிடப்பட்டதால் அவருக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை.
இதன் மூலம் இருதரப்பு டி20 சர்வதேசத் தொடர்களில் அதிக ரன்கள் எடுத்த கேப்டன்கள் பட்டியலில் ஷாய் ஹோப் 261 ரன்களுடன் 2-வது இடத்திலும், சூர்யகுமார் யாதவ் 242 ரன்களுடன் 3-வது இடத்திலும் உள்ளனர்.