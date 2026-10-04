வெஸ்ட் இண்டீஸ் கேப்டனின் விஸ்வரூபம்... ஹோப்பின் அடியால் உடைந்த சாதனைகள்!

நியூ சண்டிகர்,
இந்தியாவுக்கு எதிரான 3-வது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி அபார வெற்றி பெற்றது. அந்த அணியின் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் ஆட்டமிழக்காமல் 162 ரன்கள் குவித்து பல்வேறு சாதனைகளை படைத்தார்.
நியூ சண்டிகரில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 351 ரன்கள் குவித்தது.
இதையடுத்து 352 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு கேப்டன் ஷாய் ஹோப் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார்.
அமீர் ஜாங்கோ 67 ரன்களும், கீமோ பால் 44 ரன்களும் எடுத்தனர். அவர்களுடன் ஹோப்பின் அபார ஆட்டமும் கைகொடுக்க, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 48.2 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 352 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது.
இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தனது ஒருநாள் போட்டி வரலாற்றில் மிகப்பெரிய இலக்கை வெற்றிகரமாகத் துரத்தி சாதனை படைத்தது.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் 143 பந்துகளில் 17 பவுண்டரிகள், 3 சிக்சர்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் 162 ரன்கள் குவித்தார்.
இதன் மூலம் ஒருநாள் போட்டிகளில் இலக்கை வெற்றிகரமாகத் துரத்தும்போது வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர் ஒருவர் பதிவு செய்த அதிகபட்ச தனிநபர் ஸ்கோர் என்ற சாதனையை ஹோப் படைத்தார்.
இதற்கு முன்பு 2019-ம் ஆண்டு இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் கிறிஸ் கெயில் 162 ரன்கள் எடுத்ததே சாதனையாக இருந்தது. அதனை தற்போது ஹோப் சமன் செய்துள்ளார்.
மேலும், இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டிகளில் வெற்றிகரமான சேஸிங்கின்போது 150 ரன்களுக்கு மேல் அடித்த முதல் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர் என்ற பெருமையையும் ஹோப் பெற்றுள்ளார்.
இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டி சேஸிங்கில் அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார்.
இதற்கு முன்பு திலகரத்ன தில்ஷான் 160 ரன்களும், ஆண்ட்ரூ ஸ்ட்ராஸ் 158 ரன்களும், சனத் ஜெயசூர்யா ஆட்டமிழக்காமல் 151 ரன்களும் எடுத்திருந்தனர். அந்த சாதனைகளையும் ஹோப் முறியடித்துள்ளார்.
விக்கெட் கீப்பர் - கேப்டனாக ஒருநாள் போட்டிகளில் அதிக சதங்கள் அடித்த வீரர் என்ற சாதனையையும் ஷாய் ஹோப் ஏற்கனவே படைத்துள்ளார்.
அவர் இதுவரை 8 சதங்கள் அடித்துள்ளார். இந்தியாவின் எம்.எஸ். தோனி 6 சதங்களுடனும், தென் ஆப்பிரிக்காவின் ஏபி டி வில்லியர்ஸ் 4 சதங்களுடனும் அடுத்த இடங்களில் உள்ளனர்.
மேலும், தனது 152-வது ஒருநாள் இன்னிங்ஸில் 21-வது சதத்தை பதிவு செய்ததன் மூலம், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 21 சதங்களை அதிவேகமாக அடித்த வீரர்களின் பட்டியலில் ஹோப் 3-வது இடத்தை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.
இந்த பட்டியலில் ஹஷிம் அம்லா 116 இன்னிங்ஸ்களிலும், விராட் கோலி 138 இன்னிங்ஸ்களிலும் 21 சதங்களை எட்டியுள்ளனர். ஹோப், குயின்டன் டி காக் மற்றும் டேவிட் வார்னர் ஆகியோர் தலா 152 இன்னிங்ஸ்களில் இந்த மைல்கல்லை எட்டியுள்ளனர்.