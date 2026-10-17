இந்திய அணியில் மீண்டும் இடம்பிடிக்கத் தவறிய முகமது ஷமி - நியூசிலாந்து தொடரிலும் புறக்கணிப்பால் அதிர்ச்சி

புதுடெல்லி,
நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் தொடர்களுக்கான இந்திய அணியை இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) நேற்று அறிவித்தது. இதில் மூத்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமிக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.
36 வயதான முகமது ஷமி, கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் நடைபெற்ற நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் கோப்பை இறுதிப்போட்டியில்தான் கடைசியாக சர்வதேசப் போட்டியில் விளையாடினார். அந்தத் தொடரில் சிறப்பாகப் பந்துவீசிய அவர், 5 இன்னிங்ஸ்களில் 9 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி இந்திய அணி கோப்பையை வெல்ல முக்கியப் பங்காற்றினார்.
அதன்பிறகு, உள்ளூர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் ஷமி தொடர்ந்து தனது திறமையை நிரூபித்து வந்தார். துலீப் கோப்பைத் தொடரில் 3 போட்டிகளில் 7 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். 2025-26 ரஞ்சி கோப்பைத் தொடரில் பெங்கால் அணிக்காக 7 போட்டிகளில் விளையாடி 37 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். நடப்பு 2026-27 ரஞ்சி கோப்பைத் தொடரில் அவர் விளையாடிய ஒரே போட்டியிலும் சிறப்பாகப் பந்துவீசியுள்ளார்.
இருப்பினும், உள்ளூர் போட்டிகளில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டும் நியூசிலாந்து தொடருக்கான இந்திய ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் அணிகளில் அவருக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை.
இதற்கிடையே, நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான இந்திய அணியில் மூத்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் புவனேஷ்வர் குமார் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். 36 வயதான அவர், நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு இந்திய அணிக்குத் திரும்பும் வாய்ப்பை பெற்றுள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்காகச் சிறப்பாக செயல்பட்ட புவனேஷ்வர், தனது அனுபவத்தின் மூலம் அணிக்கு வலுசேர்ப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணியில் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆகாஷ் தீப் இடம்பிடித்துள்ளார். அவர் கடைசியாக கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்ற டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடினார். முதுகுவலி காரணமாக நீண்ட காலம் போட்டிகளில் விளையாடாமல் இருந்த அவர், தற்போது மீண்டும் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளார்.
இதேபோல், இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தின்போது ஒரே ஒரு டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடிய அன்ஷூல் கம்போஜுக்கும் இந்திய அணியில் மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகள் இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் நவம்பர் 4-ஆம் தேதி தொடங்கி நவம்பர் 15-ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இதைத்தொடர்ந்து, 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் நவம்பர் 19-ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.