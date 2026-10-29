மீண்டும் களத்தில்... இத்தாலி டி10 லீக்கில் ஷான் மார்ஷ்

ஆஸ்திரேலிய அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர பேட்ஸ்மேன் ஷான் மார்ஷ் (Shaun Marsh), 2026ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள இத்தாலியா டி10 லீக்கின் முதல் சீசனில் மிலன் ஐகான்ஸ் (Milan Icons) அணிக்காக விளையாட ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அனுபவம் வாய்ந்த இடது கை பேட்ஸ்மேனான ஷான் மார்ஷ், தனது பேட்டிங் திறமையால் அணிக்கு வலுசேர்ப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.ஷான் மார்ஷ் ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக டெஸ்ட், ஒருநாள் மற்றும் டி20 சர்வதேசப் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். 2015ஆம் ஆண்டு சொந்த மண்ணில் நடைபெற்ற ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பையை வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணியிலும் அவர் இடம்பெற்றிருந்தார். சர்வதேசப் போட்டிகள் மட்டுமின்றி, ஆஸ்திரேலிய உள்ளூர் கிரிக்கெட் மற்றும் பல்வேறு ஃபிரான்சைஸ் டி20 தொடர்களிலும் தனது பேட்டிங் திறமையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
இந்தத் தொடரில் 6 அணிகள் பங்கேற்கின்றான. வெளிநாட்டு நட்சத்திர வீரர்களுடன் இத்தாலி வீரர்களும் இணைந்து விளையாட உள்ளனர். இத்தாலியில் கிரிக்கெட்டை வளர்ப்பது, இளம் வீரர்களுக்கு சர்வதேச அனுபவம் வழங்குவது ஆகியவை இந்தத் தொடரின் முக்கிய நோக்கங்களாகும்.
ஷான் மார்ஷின் சர்வதேச அனுபவம் அணியின் பேட்டிங் வரிசைக்கு உதவக்கூடும். குறிப்பாக, குறைந்த ஓவர்களில் விரைவாக ரன்கள் குவிக்க வேண்டிய டி10 போட்டிகளில் அவரது அனுபவம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், அவர் எந்த வரிசையில் பேட்டிங் செய்வார் அல்லது எத்தனை போட்டிகளில் விளையாடுவார் என்பது குறித்த முழுமையான விவரங்கள் இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.