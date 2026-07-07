இங்கிலாந்து ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியில் திடீர் மாற்றம்... நிதிஷ் ரெட்டிக்கு பதிலாக சிவம் துபே சேர்ப்பு

புது டெல்லி,
இங்கிலாந்துக்கு எதிராக நடைபெறவுள்ள மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் (ODI) தொடருக்கான இந்திய அணியில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) அறிவித்துள்ளது. காயம் காரணமாக விலகியுள்ள நிதிஷ் குமார் ரெட்டிக்கு பதிலாக ஆல்-ரவுண்டர் சிவம் துபே அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்தியா - இங்கிலாந்து இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் வருகிற 14-ம் தேதி பர்மிங்காமில் உள்ள எட்ஜ்பாஸ்டன் மைதானத்தில் தொடங்குகிறது. அதன் பிறகு, இரு அணிகளும் 16-ஆம் தேதி கார்டிப்பிலும், 19-ஆம் தேதி லண்டனில் உள்ள லார்ட்ஸ் மைதானத்திலும் அடுத்த இரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளில் மோதுகின்றன.
இந்நிலையில், இந்த ஒருநாள் (ODI) தொடருக்கான இந்திய அணியில் நிதிஷ் குமார் ரெட்டிக்கு பதிலாக ஆல்-ரவுண்டர் சிவம் துபே சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
சென்னையில் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியின்போது நிதிஷ் குமார் ரெட்டிக்கு காயம் ஏற்பட்டது. அவர் மீண்டும் எப்போது களமிறங்குவார் என்பது குறித்து இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் வெளியாகவில்லை.
இதன் காரணமாக நிதிஷ் ரெட்டி ஏற்கனவே அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடர்களில் இருந்து விலகியிருந்தார். அதேபோல், ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான வரவிருக்கும் 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும் அவர் இடம்பெறவில்லை.
இந்நிலையில், அவருக்கு பதிலாக சிவம் துபே ஒருநாள் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இதுவரை 4 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், 43 ரன்கள் குவித்ததுடன் ஒரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றியுள்ளார். அவர் கடைசியாக 2024 ஆகஸ்ட் மாதம் கொழும்பில் உள்ள பிரேமதாசா மைதானத்தில் இலங்கைக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணிக்காக விளையாடியிருந்தார்.
சுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (துணை கேப்டன்), கே.எல். ராகுல் (விக்கெட் கீப்பர்), இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), வாஷிங்டன் சுந்தர், அக்சர் படேல், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, பிரசித் கிருஷ்ணா, ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், குர்னூர் பிரார், சிவம் துபே.