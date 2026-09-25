ஆசிய விளையாட்டு கிரிக்கெட்: ஆப்கானிஸ்தானுக்கு அதிர்ச்சி...நேபாளம் வெற்றி

நகோயா,
2026 ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் ஆண்களுக்கான டி20 கிரிக்கெட் ஆட்டத்தில் நேபாள அணி, ஆப்கானிஸ்தானை வீழ்த்தியது.
டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆப்கானிஸ்தான் அணி, நேபாளத்தின் சிறப்பான பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தது. இறுதியில் ஆப்கானிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 102 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது. இதனால் நேபாள அணிக்கு 103 ரன்கள் வெற்றி இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
எளிய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய நேபாள அணிக்கும் தொடக்கத்தில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து விக்கெட்டுகள் விழுந்ததால் ஆட்டம் பரபரப்பான கட்டத்தை எட்டியது. இருப்பினும், கடைசி வரை போராடிய நேபாள அணி 17.2 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 103 ரன்கள் எடுத்து 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.