கிரிக்கெட்

இந்திய அணிக்கு அதிர்ச்சி: ஆப்கானிஸ்தான் டி20 தொடரிலிருந்து முக்கிய வீரர் விலகல்

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டி20 போட்டிகளில் இருந்து விலகியுள்ளார்.
இந்திய அணிக்கு அதிர்ச்சி: ஆப்கானிஸ்தான் டி20 தொடரிலிருந்து முக்கிய வீரர் விலகல்
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புதுடெல்லி,

இந்திய அணியின் முன்னணி சுழற்பந்து வீச்சாளர் வருண் சக்கரவர்த்தி, காயம் காரணமாக ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டி20 போட்டிகளில் இருந்து விலகியுள்ளார். அவர் நேற்று நடைபெற்ற முதல் டி 20 போட்டியில் விளையாடினார்.

காயத்திலிருந்து முழுமையாக குணமடைவதற்காக, வருண் சக்கரவர்த்தி பெங்களூரு செல்ல உள்ளார். அங்கு மருத்துவக் குழுவின் கண்காணிப்பில் அவர் சிகிச்சை பெறுகிறார்.

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் வருண் சக்கரவர்த்தி இந்திய அணிக்கு முக்கியமானதாக இருந்த நிலையில், அவரது விலகல் அணியின் சுழற்பந்து வீச்சுப் பிரிவுக்கு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.

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Daily Thanthi
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