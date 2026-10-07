43 பந்துகளில் 102 ரன்கள்... ஒரே போட்டியில் 4 சாதனைகளை படைத்த ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயரின் அதிரடி சதம் இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.
லக்னோவில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி நிர்ணயித்த 172 ரன்கள் இலக்கை இந்திய அணி 14.4 ஓவர்களிலேயே எட்டியது.
இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் அதிரடியாக விளையாடி 43 பந்துகளில் 102 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். இதில் அவரது ஸ்ட்ரைக் ரேட் 237.21 ஆகும். இந்த அதிரடி சதத்தின் மூலம் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் ஒரே போட்டியில் 4 முக்கிய சாதனைகளை படைத்துள்ளார்.
டி20 போட்டிகளில் இலக்கை துரத்தும்போது இந்திய வீரர் ஒருவர் எடுத்த அதிகபட்ச தனிநபர் ஸ்கோர் என்ற சாதனையை ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் படைத்துள்ளார்.
இதற்கு முன்பு கே.எல்.ராகுல் 101 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்ததே இந்தப் பட்டியலில் அதிகபட்சமாக இருந்தது. தற்போது 102 ரன்கள் குவித்ததன் மூலம் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் அந்த சாதனையை முறியடித்துள்ளார்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான டி20 போட்டிகளில் இந்திய வீரர் ஒருவர் அடித்த அதிவேக சதம் என்ற சாதனையையும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் பதிவு செய்துள்ளார்.
டி20 போட்டிகளில் இந்திய அணியின் கேப்டனாக சதம் அடித்த 3-வது வீரர் என்ற பெருமையையும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் பெற்றுள்ளார்.
இதற்கு முன்பு ரோஹித் சர்மா மற்றும் சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகியோர் இந்திய அணியின் கேப்டனாக இருந்து டி20 போட்டிகளில் சதம் அடித்துள்ளனர்.
மேலும், டி20 போட்டிகளில் இலக்கை துரத்தும்போது சதம் அடித்த முதல் இந்திய கேப்டன் என்ற சாதனையையும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் படைத்துள்ளார்.
இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் இந்திய கேப்டன் ஒருவர் சேஸிங்கில் பதிவு செய்த அதிகபட்ச ஸ்கோர் என்ற சாதனையையும் அவர் தன்வசப்படுத்தியுள்ளார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் இந்திய அணி 1-0 என முன்னிலை பெற்றுள்ளது.