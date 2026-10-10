ரோகித் சர்மாவின் சாதனையை முறியடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்ட ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்!

ராஞ்சி,
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் தொடர்ச்சியாக அதிக வெற்றிகளை பெற்ற இந்திய கேப்டன் என்ற ரோகித் சர்மாவின் சாதனையை முறியடிக்கும் வாய்ப்பை ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தவறவிட்டுள்ளார்.
சூர்யகுமார் யாதவுக்கு பின்பு இந்திய டி20 அணியின் கேப்டனான ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையில் இந்திய அணி, ஜிம்பாப்வே தொடரிலும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளிலும் தொடர்ச்சியாக 9 சர்வதேச டி20 வெற்றிகளை பதிவு செய்தது.
தற்போது வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரில் இந்தியா பங்கேற்றுள்ளது. இதில், முதல் போட்டியில் இந்தியா வெற்றி பெற்று அது 10-ஆக உயர்ந்த நிலையில், ராஞ்சியில் நடைபெற்ற 2-வது போட்டியில் தோல்வியை தழுவியது. இதன் மூலம் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரின் தொடர்ச்சியான வெற்றிப் பயணம் முடிவுக்கு வந்தது.
மேலும், ரோகித் சர்மாவின் சாதனையை முறியடிக்கும் வாய்ப்பையும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தவறவிட்டுள்ளார். ரோகித் சர்மா தலைமையிலான இந்திய அணி 2019 முதல் 2022 வரையிலான காலகட்டத்தில் தொடர்ச்சியாக 14 டி20 போட்டிகளிலும், 2024-ல் 11 தொடர் வெற்றிகளையும் பெற்றது.
இந்த சாதனையை ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் முறியடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டநிலையில், அந்த வாய்ப்பை ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தவறவிட்டுள்ளார்.