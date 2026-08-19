அஜித் பட பாடலுக்கு குத்தாட்டம் போட்ட ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்... வைரலாகும் பழைய வீடியோ

மும்பை,
இந்திய டி20 அணியின் கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் ஜிம்மில் நடனமாடும் பழைய வீடியோ ஒன்றை முன்னாள் இந்திய வீரர் ஷிகர் தவான் சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.
அந்த வீடியோவில் சட்டை இல்லாமல் இருக்கும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், ஷிகர் தவான் மற்றும் திலக் வர்மாவுடன் இணைந்து அஜித்தின் ‘துணிவு’ படத்தில் இடம்பெற்ற ‘சில்லா சில்லா’ பாடலுக்கு உற்சாகமாக நடனமாடுகிறார். தற்போது இந்த வீடியோ மீண்டும் வைரலாகி வருகிறது.
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணி சமீபத்தில் ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான டி20 தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்டு தொடரைக் கைப்பற்றியது. 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை இந்திய அணி 3-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாக கைப்பற்றி ஜிம்பாப்வே அணியை ‘ஒயிட்வாஷ்’ செய்தது.