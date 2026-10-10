ஒருநாள் மற்றும் டி20 ஜிம்பாப்வே அணியின் கேப்டனாக சிக்கந்தர் ராசா நியமனம்

துபாய்
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெறவுள்ள கிரிக்கெட் தொடரில் ஜிம்பாப்வே அணியின் ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணிகளுக்கு சிக்கந்தர் ராசா கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
அக்டோபர் 17 முதல் நவம்பர் 17 வரை நடைபெறவுள்ள இந்தச் சுற்றுப்பயணத்தில், ஜிம்பாப்வே அணி ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் வங்காளதேச அணிகளுக்கு எதிரான ஒருநாள் முத்தரப்புத் தொடரில் பங்கேற்கிறது. இதனைத் தொடர்ந்து ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிராக மூன்று டி20 போட்டிகளிலும், இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் விளையாடவுள்ளது.
காயத்திலிருந்து இன்னும் மீளாத வேகப்பந்து வீச்சாளர் ரிச்சர்ட் நிகரவா இந்தத் தொடரில் பங்கேற்கவில்லை. இதனால், ஒருநாள் மற்றும் டி20 ஆகிய இரு வடிவங்களிலும் சிக்கந்தர் ராசா அணியை வழிநடத்தவுள்ளார்.
ஒருநாள் அணியில் இன்னோசென்ட் கையா மற்றும் கிரேம் க்ரீமர் ஆகியோருக்குப் பதிலாக தபட்ஸ்வா சிகா மற்றும் வின்சென்ட் மசெகேசா ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர். இவர்களுக்கு சர்வதேச ஒருநாள் போட்டியில் அறிமுகமாகும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
காயத்திலிருந்து மீண்டு வரும் இன்னோசென்ட் கையா, டி20 அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
சிக்கந்தர் ராசா (கேப்டன்), பென் குர்ரான், பிளஸ்ஸிங் முசரபானி, பிராட் எவன்ஸ், பிரெண்டன் டெய்லர், பிரையன் பென்னட், கிரேக் எர்வின், எர்னஸ்ட் மசுகு, நியூமன் நியாம்ஹுரி, ரியான் பர்ல், தடிவானாஷே மருமானி, தஃபட்ஸகா மஸ்ஸேகே, வெல்ஸென்ட்ஸா மஸ்கேன், வெஸ்லி மாதேவேரே.
ஜிம்பாப்வே டி20 அணி:
சிக்கந்தர் ராசா (கேப்டன்), பென் குர்ரான், பிளெஸ்ஸிங் முசரபானி, பிராட் எவன்ஸ், பிரையன் பென்னட், இன்னசென்ட் கையா, குண்டாய் மாட்டிகிமு, நியூமன் நியாம்ஹுரி, ரியான் பர்ல், தடிவானாஷே மருமானி, தஃபத்ஸ்வா சிகா, வின்சென்ட் மஸ்ஸாகா, வின்சென்ட் மஸ்ஸாகா, வெஸ்லிங்டன் மாதேவேரே.