இந்தியா – நியூசிலாந்து அணிகள் இடையிலான 2-வது டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் நாள் ஆட்டத்தில் இந்திய அணி சிறப்பாகப் பந்துவீசியபோதிலும், இன்னும் சிறப்பாகச் செயல்பட்டிருக்கலாம் என்று இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆகாஷ் தீப் தெரிவித்துள்ளார்.
கிறைஸ்ட்சர்ச்சில் நடைபெறும் இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. தொடக்கத்தில் நியூசிலாந்து பேட்ஸ்மேன்கள் சிறப்பாக விளையாடினர். டாம் லாதம், டெவான் கான்வே ஜோடி முதல் விக்கெட்டுக்கு 77 ரன்கள் சேர்த்தது. பின்னர் இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தத் தொடங்கினர்.
குறிப்பாக ஆகாஷ் தீப் அடுத்தடுத்த ஓவர்களில் டாம் லாதம் (59), ரச்சின் ரவீந்திரா (0) ஆகியோரின் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். அன்ஷுல் கம்போஜும் ஹென்றி நிக்கோல்ஸை (16) ஆட்டமிழக்கச் செய்தார். இதனால் நியூசிலாந்து அணி 110 ரன்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. பின்னர் டேரில் மிட்செல், டாம் பிளண்டெல் இணைந்து 5-வது விக்கெட்டுக்கு 74 ரன்கள் சேர்த்தனர். மிட்செல் 31 ரன்களில் வாஷிங்டன் சுந்தர் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார்.
ஆனால் கடைசி பகுதியில் டாம் பிளண்டெல், கிளென் பிலிப்ஸ் ஜோடி இந்திய பந்துவீச்சாளர்களுக்கு சவால் அளித்தது. இருவரும் இணைந்து ஆட்டமிழக்காமல் 62 ரன்கள் சேர்த்தனர். இதனால் முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் நியூசிலாந்து அணி 85 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 246 ரன்கள் எடுத்தது. பிளண்டெல் 53 ரன்களுடனும், பிலிப்ஸ் 36 ரன்களுடனும் களத்தில் இருந்தனர்.
ஆட்டத்துக்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆகாஷ் தீப், முதல் செஷனில் ஆடுகளத்தில் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருந்ததால் பந்துவீச்சாளர்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு விக்கெட் கிடைக்கவில்லை. அப்போது பந்தில் வேகம் குறைவாக இருந்ததால் பேட்ஸ்மேன்களின் மட்டையில் பட்ட விளிம்புகளில் இருந்து சென்ற பந்துகள் பீல்டர்களிடம் கேட்சாகச் செல்லவில்லை.
மதிய உணவு இடைவேளைக்குப் பிறகு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்துவதற்காக அவசரப்படாமல், சரியான இடங்களில் தொடர்ந்து பந்துவீச வேண்டும் என்று இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள் திட்டமிட்டதாகக் கூறினார். அந்தத் திட்டம் பலனளித்ததால் அடுத்தடுத்து 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்த முடிந்ததாகவும் தெரிவித்தார்.
மேலும், பேட்ஸ்மேன்களைத் தொடர்ந்து பந்துகளை விளையாட வைப்பதே தனது முக்கியத் திட்டமாக இருந்ததாக ஆகாஷ் தீப் கூறினார். ஒரு வேகப்பந்து வீச்சாளர் தொடர்ந்து ஒரே துல்லியத்துடன் பந்துவீசுவது எளிதான காரியமல்ல என்றும், இருந்தாலும் பெரும்பாலான பந்துகளை பேட்ஸ்மேன்கள் விளையாடும் வகையில் வீச முயற்சி செய்ததாகவும் தெரிவித்தார்.