மெதுவான பந்துவீச்சு: இந்தியா, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு அபராதம்

சண்டிகர்,
இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான 3-வது ஒருநாள் போட்டியில் மெதுவாக பந்துவீசியதற்காக இரு அணிகளுக்கும் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐ.சி.சி.) அபராதம் விதித்துள்ளது.
சண்டிகரில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில், இரு அணிகளும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்திற்குள் தங்களது ஓவர்களை முடிக்கவில்லை. இதையடுத்து, மெதுவான ஓவர்களுக்கான விதிமுறையின்படி இரு அணிகளுக்கும் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்தை விட 4 ஓவர்கள் குறைவாக வீசியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக இந்திய அணியில் இடம்பெற்ற வீரர்களுக்கு அவர்களின் போட்டி ஊதியத்தில் இருந்து 20 சதவீதம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்தை விட 2 ஓவர்கள் குறைவாக வீசியுள்ளது.
இதையடுத்து, அந்த அணியின் வீரர்களுக்கு போட்டி ஊதியத்தில் இருந்து 10 சதவீதம் அபராதம்** விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 351 ரன்கள் குவித்தது. இதையடுத்து இலக்கை நோக்கி விளையாடிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, சிறப்பாக ஆடி இந்தியாவின் இலக்கை சேசிங் செய்து வெற்றி பெற்றது.