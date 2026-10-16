கிரிக்கெட்

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு 2-வது டெஸ்ட்: தென் ஆப்பிரிக்க அணி அறிவிப்பு

டோனி டி சோர்ஜி பெயர் தேர்வு குழுவினரால் பரிசீலனை செய்யப்படவில்லை.
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு 2-வது டெஸ்ட்: தென் ஆப்பிரிக்க அணி அறிவிப்பு
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ஜோகன்னஸ்பர்க்,

டர்பனில் நடந்த தென்ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ஆஸ்திரேலிய அணி 214 ரன் வித்தி யாசத்தில் வெற்றி பெற்று தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இவ்விரு அணிகள் இடையிலான 2-வது டெஸ்ட் போட்டி கெபேகாவில் நாளை மறுநாள் தொடங்குகிறது. இந்த போட்டிக்கான தென்ஆப்பிரிக்க அணி அறி விக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் டெஸ்டில் ஆடிய அணியில் ஒரே ஒரு மாற்றமாக பேட்ஸ்மேன் டிரிஸ்டான் ஸ்டப்ஸ் (32, 1 ரன்) நீக்கப்பட்டு அவருக்கு பதிலாக மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். ரையான் ரிக்கெல்டன் விக்கெட் கீப்பிங் பணியை கவனிப்பார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தசைப்பிடிப்பு காயத்தில் இருந்து மீண்டு வரும் டோனி டி சோர்ஜி பெயர் தேர்வு குழுவினரால் பரிசீலனை செய்யப்படவில்லை.

தென்னாப்பிரிக்கா அணி:

டெம்பா பவுமா , மார்க்வெஸ் அக்கர்மேன், டேவிட் பெடிங்ஹாம், மேத்யூ ப்ரீட்ஸ்கே, கார்பின் போஷ், ஜெரால்ட் கோட்ஸி, சைமன் ஹார்மர், மார்கோ ஜான்சன், கேசவ் மகராஜ், ஐடன் மார்க்ராம், வியான் முல்டர், செனுரன் முத்துசாமி, டாகியன் ரேட்ஸோ, ஆர்ட்ஸோ ரேட்சென், ஆர். கைல் வெர்ரே.

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Daily Thanthi
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