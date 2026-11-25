செஞ்சூரியனில் நடைபெற்று வரும் வங்காளதேசத்துக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் தென்ஆப்பிரிக்க அணி அபாரமாக விளையாடி வருகிறது. முதல் இன்னிங்சில் வங்காளதேச அணி 91 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதையடுத்து தனது முதல் இன்னிங்சை தொடங்கிய தென்ஆப்பிரிக்க அணி, 2-வது நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 494 ரன்கள் குவித்துள்ளது. இதன் மூலம் அந்த அணி 403 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
தென்ஆப்பிரிக்க அணியின் தொடக்க வீரர் மார்கஸ் அக்கர்மேன் அதிரடியாக விளையாடி 138 பந்துகளில் 150 ரன்கள் குவித்தார். இதில் 23 பவுண்டரிகளும், 4 சிக்சர்களும் அடங்கும். மற்றொரு வீரரான வியான் முல்டர் சிறப்பாக ஆடி 100 ரன்கள் எடுத்து சதம் அடித்தார். மார்கோ யான்செனும் அதிரடியாக விளையாடி 67 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் உள்ளார். இதனால் தென்ஆப்பிரிக்க அணியின் ஸ்கோர் வலுவான நிலையை எட்டியுள்ளது.
இன்று 3-வது நாள் ஆட்டம் நடைபெறுகிறது. தென்ஆப்பிரிக்க அணி மேலும் ரன்கள் சேர்த்து டிக்ளேர் செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதன்பிறகு 403 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் வங்காளதேச அணி தனது 2-வது இன்னிங்சை தொடங்க உள்ளது. போட்டியில் தென்ஆப்பிரிக்க அணி வலுவான முன்னிலை பெற்றுள்ளதால், வங்காளதேச அணி மீண்டு வருமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே எழுந்துள்ளது.