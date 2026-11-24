செஞ்சூரியன்,
தென்ஆப்பிரிக்கா மற்றும் வங்காளதேச அணிகளுக்கு இடையிலான 2-வது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி செஞ்சூரியனில் நேற்று தொடங்கியது.
மழையின் காரணமாக ஆட்டம் தாமதமாகத் தொடங்கியது. மதிய உணவு இடைவேளைக்குப் பிறகே போட்டி ஆரம்பமானது. டாஸ் வென்ற தென்ஆப்பிரிக்க அணியின் பொறுப்பு கேப்டன் எய்டன் மார்க்ரம் முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தார்.
இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த வங்காளதேச அணி, தென்ஆப்பிரிக்க வேகப்பந்து வீச்சாளர்களின் தாக்குதலைச் சமாளிக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தது. அந்த அணி முதல் இன்னிங்சில் 33.3 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 91 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
தென்ஆப்பிரிக்க அணியின் பந்துவீச்சில் மார்கோ யான்சென் மற்றும் கசிசோ ரபடா ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினர்.
பின்னர் தனது முதல் இன்னிங்சைத் தொடங்கிய தென்ஆப்பிரிக்க அணி, சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் அந்த அணி ஒரு விக்கெட் இழப்புக்கு 88 ரன்கள் எடுத்திருந்தது.
முதல் இன்னிங்சிலேயே வங்காளதேசத்தை குறைந்த ரன்களுக்கு சுருட்டிய தென்ஆப்பிரிக்க அணி, பேட்டிங்கிலும் சிறப்பான தொடக்கத்தைப் பெற்று போட்டியில் ஆதிக்கம் செலுத்தியது.