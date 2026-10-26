ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான கடைசி டெஸ்ட்: 2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தென் ஆப்பிரிக்க அணியில் ஜெரால்ட் கோட்ஸி

கேப்டவுன்,
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான கடைசி டெஸ்ட் போட்டியில் தென் ஆப்பிரிக்க அணியில் ஜெரால்ட் கோட்ஸி சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
ஆஸ்திரேலியா - தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகள் மோதும் 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் தற்போது 1-1 என சமநிலையில் உள்ளது. முதல் டெஸ்டில் ஆஸ்திரேலியா 214 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. 2-வது டெஸ்டில் தென் ஆப்பிரிக்கா இன்னிங்ஸ் மற்றும் 31 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று தொடரைச் சமன் செய்தது.
இதற்கிடையில், கெபெர்ஹாவில் நடைபெற்ற 2-வது டெஸ்ட் போட்டியின் 4-வது நாளில் அன்ரிச் நோர்க்யாவுக்குத் தொடைப் பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டது. இதனால் அவர் கடைசி டெஸ்ட் போட்டியிலிருந்து விலகியுள்ளார். அவருக்கு பதிலாக ஜெரால்ட் கோட்ஸி அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
காயம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடாமல் இருந்த ஜெரால்ட் கோட்ஸி, சுமார் 2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் டெஸ்ட் போட்டியில் களமிறங்க உள்ளார். அவரது வருகை தென் ஆப்பிரிக்க அணியின் வேகப்பந்து வீச்சுப் பிரிவுக்கு வலுசேர்க்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தொடர் 1-1 என சமநிலையில் இருப்பதால், கடைசிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்று தொடரைக் கைப்பற்ற இரு அணிகளும் தீவிரமாகப் போராடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.