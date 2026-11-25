செஞ்சூரியன்,
வங்காளதேசத்துக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட் போட்டியில் சதம் விளாசியதுடன், 7 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி வியான் முல்டர் அசத்தினார். அவரது சிறப்பான ஆட்டத்தின் உதவியுடன் தென் ஆப்பிரிக்க அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 219 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாகக் கைப்பற்றியது.
செஞ்சூரியனில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த வங்காளதேச அணி, தென் ஆப்பிரிக்காவின் வேகப்பந்து வீச்சைச் சமாளிக்க முடியாமல் 33.3 ஓவர்களில் 91 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. அந்த அணியில் மஹ்பிஜுல் இஸ்லாம் 23 ரன்களும், தவ்ஹித் ஹிரிடாய் 19 ரன்களும், மொமினுல் ஹக் 18 ரன்களும் எடுத்தனர்.
தென் ஆப்பிரிக்கா தரப்பில் மார்கோ யான்சன், ககிசோ ரபாடா ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். அன்ரிச் நோர்ட்ஜே 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
தொடர்ந்து முதல் இன்னிங்ஸை விளையாடிய தென் ஆப்பிரிக்க அணி 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 494 ரன்கள் குவித்து டிக்ளேர் செய்தது. இதன் மூலம் 403 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது. அந்த அணியில் மார்கஸ் அக்கர்மேன் 138 பந்துகளில் 150 ரன்கள் விளாசினார். டோனி டி சோர்ஸி 66 ரன்கள் எடுத்தார்.
முல்டர் 178 பந்துகளில் 12 பவுண்டரிகள், 2 சிக்சர்களுடன் 100 ரன்கள் அடித்தார். மார்கோ யான்சன் ஆட்டமிழக்காமல் 67 ரன்கள் சேர்த்தார்.
403 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் 2-வது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய வங்காளதேச அணி, தொடக்கத்தில் ஓரளவு சிறப்பாக விளையாடியது. தான்சித் ஹசன் தமிம் 29 ரன்களும், மஹ்பிஜுல் இஸ்லாம் 38 ரன்களும் எடுத்தனர். கேப்டன் நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோ 34 ரன்களும், தவ்ஹித் ஹிரிடாய் 41 ரன்களும் சேர்த்தனர்.
எனினும், முல்டர் தனது பந்துவீச்சால் விக்கெட்டுகளை சரித்தார். அவர் 11 ஓவர்களில் 31 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 7 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். யான்சன் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதனால் வங்காளதேச அணி 49.4 ஓவர்களில் 184 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
இதன் மூலம் தென் ஆப்பிரிக்க அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 219 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. மேலும், 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாகக் கைப்பற்றியது.