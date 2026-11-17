இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் மோதும் 15-வது தெற்காசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் இறுதிப்போட்டி இன்று வங்காளதேச தலைநகர் டாக்காவில் நடைபெறுகிறது. இந்தப் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான இந்திய அணி, பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி 10-வது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றும் முனைப்பில் களமிறங்குகிறது. இதுவரை நடைபெற்ற போட்டிகளில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்திய அணி, இறுதிப்போட்டியிலும் தனது ஆதிக்கத்தைத் தொடரும் நம்பிக்கையில் உள்ளது.
மறுபுறம், முதல் முறையாக இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ள பாகிஸ்தான் அணி, பட்டம் வென்று வரலாறு படைக்கும் எதிர்பார்ப்புடன் களம் காண்கிறது. இரு அணிகளும் சம பலத்துடன் மோதுவதால் இறுதிப்போட்டியில் விறுவிறுப்புக்கும் பரபரப்புக்கும் பஞ்சம் இருக்காது என ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.