இந்திய தொடரில் அசத்திய இலங்கை வீரர் சோனல் தினுஷாவுக்கு ஐசிசி விருது பரிந்துரை

கொழும்பு,
இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இலங்கை இளம் வீரர் சோனல் தினுஷா, சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் விருதுக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்தியாவுக்கு எதிரான 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் தினுஷா இலங்கை அணியின் மிகப்பெரிய நம்பிக்கையாக திகழ்ந்தார். குறிப்பாக கொழும்பில் நடைபெற்ற 2-வது டெஸ்டில், இந்தியா ஃபாலோ-ஆன் கொடுத்த பின்னரும் இலங்கை அணியை தோல்வியில் இருந்து காப்பாற்றியதில் அவரது பங்கு மிக முக்கியமானதாக இருந்தது. இந்தத் தொடரில் தினுஷா 4 இன்னிங்ஸ்களில் 420 ரன்கள் குவித்தார்.
கொழும்பு டெஸ்டின் கடைசி நாளில் இந்தியாவுக்கு வெற்றி பெற 4 விக்கெட்டுகள் மட்டுமே தேவைப்பட்டிருந்தன. ஆனால் தினுஷா மிகப்பெரிய தடையாக மாறினார்.
நீண்ட நேரம் களத்தில் நின்ற அவர், இறுதியில் 264 பந்துகளில் ஆட்டமிழக்காமல் 133 ரன்கள் எடுத்து இலங்கையை தோல்வியிலிருந்து காப்பாற்றினார்.
இதனால் இந்தியா 2-0 என தொடரை வெல்வதைத் தடுக்க முடிந்தது.