சையத் முஷ்டாக் அலி தொடரில் களமிறங்கும் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர்கள்

இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு உற்சாகமான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. 2026 சையத் முஷ்டாக் அலி டிராபி (Syed Mushtaq Ali Trophy) தொடரில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர்களான ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் குல்தீப் யாதவ் ஆகியோர் விளையாட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்குப் பிறகு, இந்த வீரர்கள் தங்களது மாநில அணிகளுடன் இணைந்து உள்ளூர் டி20 போட்டிகளில் பங்கேற்க உள்ளனர். இதனால் இந்த தொடரின் மீதான ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
மும்பை அணிக்காக விளையாடவுள்ள ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், தனது அதிரடியான பேட்டிங் மூலம் அணிக்கு வலுசேர்க்க உள்ளார். மகாராஷ்டிரா அணிக்காக களமிறங்கவுள்ள ருதுராஜ் கெய்க்வாட், தனது நேர்த்தியான பேட்டிங் மற்றும் அதிரடி ரன் குவிப்பு மூலம் அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய பங்காற்றுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேபோல், உத்தரப் பிரதேச அணிக்காக விளையாடவுள்ள நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளர் குல்தீப் யாதவ், மூன்று போட்டிகளில் விளையாட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
குறிப்பாக, குல்தீப் யாதவ் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு, உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டில் விளையாட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்குப் பதிலாக வேகப்பந்து வீச்சாளர் குர்னூர் பிரார் இந்திய டெஸ்ட் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இதனை பிசிசிஐ அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விளையாடும் முன்னணி வீரர்கள் உள்ளூர் தொடரில் களமிறங்குவது இளம் வீரர்களுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக அமையும். அதேசமயம், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், குல்தீப் யாதவ் போன்ற நட்சத்திரங்களின் ஆட்டத்தை நேரில் காண ரசிகர்களுக்கும் சிறந்த வாய்ப்பு கிடைக்க உள்ளது.