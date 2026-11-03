ரோஹித் சர்மா படைக்க காத்திருக்கும் 5 சாதனைகள்... நியூசிலாந்து தொடரில் வரலாறு படைப்பாரா?

ஆக்லாந்து,
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர் நாளை (நவம்பர் 4) ஆக்லாந்தில் தொடங்குகிறது. இந்தத் தொடரில் இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர் ரோஹித் சர்மா பல்வேறு முக்கிய மைல்கற்களை எட்டும் வாய்ப்பை பெற்றுள்ளார்.
இந்திய அணி சமீபத்தில் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை 3-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது. இதனைத் தொடர்ந்து ஒருநாள் தொடர் நடைபெறுகிறது. இதில் ரோஹித் சர்மா எட்ட வாய்ப்புள்ள முக்கிய சாதனைகள் என்னென்ன என்பதைப் பார்க்கலாம்.
ரோஹித் சர்மா இதுவரை 517 சர்வதேசப் போட்டிகளில் விளையாடி 20,652 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இதில் 52 சதங்களும், 113 அரைசதங்களும் அடங்கும். இன்னும் 348 ரன்கள் எடுத்தால், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 21,000 ரன்களைக் கடந்த வீரர் என்ற மைல்கல்லை எட்டுவார்.
தென் ஆப்பிரிக்கா, இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நான்கு நாடுகளும் SENA நாடுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த நான்கு நாடுகளிலும் ஒருநாள் போட்டிகளில் சதம் அடித்த இந்திய வீரர்களாக சச்சின் டெண்டுல்கர், விராட் கோலி, ஷிகர் தவன் ஆகியோர் உள்ளனர்.
நியூசிலாந்து மண்ணில் ரோஹித் சர்மா இன்னும் ஒருநாள் சதம் அடிக்கவில்லை. இந்தத் தொடரில் அவர் சதம் விளாசினால், நான்கு SENA நாடுகளிலும் ஒருநாள் சதம் அடித்த நான்காவது இந்திய வீரர் என்ற பெருமையைப் பெறுவார்.
தென் ஆப்பிரிக்கா, இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகளில் தொடக்க வீரராக விளையாடி ரோஹித் சர்மா இதுவரை 4,964 சர்வதேச ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதில் 17 சதங்களும், 23 அரைசதங்களும் அடங்கும்.
இன்னும் 36 ரன்கள் எடுத்தால், இந்த நான்கு நாடுகளிலும் சர்வதேசப் போட்டிகளில் தொடக்க வீரராக 5,000 ரன்களைக் கடந்த முதல் இந்திய வீரர் என்ற சாதனையைப் படைப்பார்.
இந்திய அணி வெற்றி பெற்ற சர்வதேசப் போட்டிகளில் ரோஹித் சர்மா இதுவரை 14,817 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இன்னும் 183 ரன்கள் எடுத்தால், வெற்றி பெற்ற போட்டிகளில் 15,000 ரன்களைக் கடந்த நான்காவது வீரர் என்ற பெருமையைப் பெறுவார்.
ஏற்கனவே ரிக்கி பாண்டிங் (20,140 ரன்கள்), விராட் கோலி (18,589 ரன்கள்), சச்சின் டெண்டுல்கர் (17,113 ரன்கள்) ஆகியோர் இந்த மைல்கல்லை எட்டியுள்ளனர்.
ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிக சிக்சர்கள் அடித்த வீரர் என்ற சாதனை ரோஹித் சர்மா வசம் உள்ளது. அவர் இதுவரை 381 சிக்சர்களை விளாசியுள்ளார். இந்தத் தொடரில் மேலும் 19 சிக்சர்கள் அடித்தால், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 400 சிக்சர்கள் அடித்த முதல் வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைப்பார்.
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 700 சிக்சர்கள் என்ற மைல்கல்லை எட்டவும் அவர் நெருங்கியுள்ளார். அதற்கு இன்னும் 26 சிக்சர்கள் தேவைப்படுகின்றன.
2027-ம் ஆண்டு ஒருநாள் உலகக் கோப்பையை இலக்காகக் கொண்டு விளையாடி வரும் ரோஹித் சர்மா, இந்த ஆண்டும் ஒருநாள் போட்டிகளில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். நடப்பு ஆண்டில் 12 இன்னிங்ஸ்களில் 50.33 சராசரி மற்றும் 104.67 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டுடன் 604 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இதில் 2 சதங்களும், 2 அரைசதங்களும் அடங்கும்.
மேலும், சமீபத்தில் நடைபெற்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் 3 இன்னிங்ஸ்களில் 225 ரன்கள் குவித்தார். இந்த நிலையில், நியூசிலாந்து தொடரில் அவர் எந்தெந்த மைல்கற்களை எட்டுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.