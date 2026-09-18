2018-ல் பந்தை சேதப்படுத்திய சம்பவம்: ’பழைய நினைவுகள் இன்னும் என்னை துரத்துகின்றன’ - ஸ்டீவ் ஸ்மித்

நியூடெல்லி,
2018-ம் ஆண்டு தென் ஆப்பிரிக்காவில் நடைபெற்ற டெஸ்ட் தொடரின்போது பந்தை சேதப்படுத்திய சம்பவம் தொடர்பான பழைய நினைவுகள் இன்னும் அவ்வப்போது மனதில் வந்து செல்வதாக ஆஸ்திரேலிய அணியின் ஸ்டீவ் ஸ்மித் தெரிவித்துள்ளார்.
2018-ம் ஆண்டு தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணியில் டேவிட் வார்னர் துணைக் கேப்டனாகவும், ஸ்டீவ் ஸ்மித் கேப்டனாகவும் இருந்தனர். கேப்டவுனில் நடைபெற்ற 3-வது டெஸ்ட் போட்டியின்போது கேமரூன் பேன்கிராப்ட் (Cameron Bancroft) மணல் காகிதத்தைப் பயன்படுத்தி பந்தைச் சேதப்படுத்திய சம்பவம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக ஸ்மித்துக்கு கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா ஒரு ஆண்டு போட்டித் தடை விதித்தது. மேலும், 2 ஆண்டுகள் கேப்டன் பதவி வகிக்கவும் தடை விதிக்கப்பட்டது.
டேவிட் வார்னருக்கும் ஒரு ஆண்டு போட்டித் தடை விதிக்கப்பட்டதுடன், ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டன் பதவியை வாழ்நாள் முழுவதும் வகிக்க முடியாத வகையில் தடை விதிக்கப்பட்டது. பின்னர் 2024-ம் ஆண்டு அந்த கேப்டன்சி தடை நீக்கப்பட்டது.
ஆஸ்திரேலிய அணி அடுத்த மாதம் தென் ஆப்பிரிக்காவுக்குச் சென்று 3 ஒருநாள் மற்றும் 3 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாட உள்ளது. 2018-ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு ஆஸ்திரேலியா தென் ஆப்பிரிக்காவில் விளையாடும் முதல் டெஸ்ட் தொடராக இது அமைந்துள்ளது.
இந்த நிலையில், பழைய சம்பவம் குறித்து ஸ்டீவ் ஸ்மித் நேர்காணல் ஒன்றில் பேசினார்.
அப்போது அவர் கூறியதாவது:
"உண்மையைச் சொல்ல வேண்டுமென்றால், கேமராக்களுக்கு முன்பு இருப்பது எனக்கு பிடிக்கவில்லை. கேமராக்களைப் பார்க்கும்போது எனக்கு பதற்றம் ஏற்படுகிறது. கேமரா பிளாஷின் சத்தம் கேட்கும்போது, அது ஏதோ ஒரு வகையில் அந்தப் பழைய நினைவுகளுக்கு என்னை அழைத்து செல்கிறது.
அது நிச்சயமாக மிகவும் கடினமான காலகட்டமாக இருந்தது. அப்போது எனது மனநிலையும் சரியாக இல்லை. மீண்டும் அந்த நிலைக்குச் செல்ல நான் விரும்பவில்லை. ஆனால் அந்த சம்பவத்தில் இருந்து நான் நிச்சயமாக பல விஷயங்களைக் கற்றுக்கொண்டேன்" என்றார்.
பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தென் ஆப்பிரிக்க மண்ணில் மீண்டும் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாட உள்ள ஆஸ்திரேலிய அணியில் ஸ்டீவ் ஸ்மித்தும் இடம்பெறுவதால், 2018-ம் ஆண்டு சம்பவத்தின் நினைவுகள் மீண்டும் பேசுபொருளாகியுள்ளன.