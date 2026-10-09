ஸ்டீவ் வாக்கை முந்திய ஸ்டீவ் ஸ்மித்!... டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் புதிய மைல்கல்

தென் ஆப்பிரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஆஸ்திரேலிய அணி, டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி டர்பனில் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி, மதிய உணவு இடைவேளை வரை 26 ஓவர்களில் 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 84 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. அப்போது ஸ்டீவ் ஸ்மித் 25 ரன்களுடன் களத்தில் இருந்தார்.
இதன் மூலம் ஸ்டீவ் ஸ்மித், டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர்கள் பட்டியலில் ஸ்டீவ் வாக்கை முந்தி 3-வது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
ஸ்டீவ் ஸ்மித் இதுவரை டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 10,929 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். ஸ்டீவ் வாக் 10,927 ரன்கள் எடுத்துள்ள நிலையில், அவரை ஸ்மித் முந்தியுள்ளார்.
1. ரிக்கி பாண்டிங் – 13,378 ரன்கள்
2. ஆலன் பார்டர் – 11,174 ரன்கள்
3. ஸ்டீவ் ஸ்மித் – 10,929 ரன்கள்
4. ஸ்டீவ் வாக் – 10,927 ரன்கள்
ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் தொடர்ந்து சாதனைகளைப் படைத்து வரும் ஸ்டீவ் ஸ்மித், இந்த மைல்கல் மூலம் மேலும் ஒரு சாதனையைத் தனது பெயரில் பதிவு செய்துள்ளார்.