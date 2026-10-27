“12 பந்துகளில் 50 ரன் அடிக்க இப்போதும் முடியவில்லையா?” - அபிஷேக் சர்மாவை கிண்டல் செய்த யுவராஜ் சிங்

வெலிங்டன்,
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 3-வது டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் அபிஷேக் சர்மா, 38 பந்துகளில் 113 ரன்கள் விளாசினார். அவரது அதிரடி ஆட்டத்தைப் பாராட்டிய முன்னாள் இந்திய வீரர் யுவராஜ் சிங், அதே நேரத்தில் அவரைக் கிண்டல் செய்தும் சமூக வலைதளத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
இந்தப் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி, 20 ஓவர்களில் 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 198 ரன்கள் எடுத்தது. டேரில் மிட்செல் ஆட்டமிழக்காமல் 89 ரன்களும், பின் ஆலன் 40 ரன்களும் எடுத்தனர்.
இதையடுத்து 199 ரன்கள் என்ற இலக்கைத் துரத்திய இந்திய அணிக்கு அபிஷேக் சர்மாவும், இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷியும் அதிரடியான தொடக்கத்தை அளித்தனர். இருவரும் நியூசிலாந்து பந்துவீச்சாளர்களைத் திணறடித்தனர்.
அபிஷேக் சர்மா 35 பந்துகளில் சதமடித்து அசத்தினார். இறுதியில் அவர் 38 பந்துகளில் 9 பவுண்டரிகள், 11 சிக்சர்களுடன் 113 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். மறுபுறம், வைபவ் சூர்யவன்ஷி 19 பந்துகளில் 45 ரன்கள் விளாசினார்.
இதன் மூலம் இந்திய அணி 13.2 ஓவர்களில் 4 விக்கெட் இழப்புக்கு 199 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்று 5 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் இந்தியா 3-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.
டி20 சர்வதேச போட்டிகளில் 12 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்து யுவராஜ் சிங் சாதனை படைத்துள்ளார். இந்த நிலையில், அபிஷேக் சர்மா அதிரடியாக சதமடித்தபோதும், அந்த சாதனையை முறியடிக்கவில்லை என்பதை சுட்டிக்காட்டி யுவராஜ் நகைச்சுவையாக பதிவிட்டார்.
“இப்போதும் கூட உன்னால் 12 பந்துகளில் 50 ரன்கள் அடிக்க முடியவில்லையா?” என்று அபிஷேக்கைக் கிண்டல் செய்த அவர், வைபவ் சூர்யவன்ஷியையும் குறிப்பிட்டு, இரு இடது கை ஆட்டக்காரர்களும் தங்களது சொந்த மைதானத்தில் விளையாடுவதுபோல் பேட்டிங் செய்வதாக பாராட்டினார்.
மற்றொரு பதிவில், “ உன்னைப்போல் 30 அல்லது 34 பந்துகளில் என்னால் சதமடிக்க முடியாது” என்றும் குறிப்பிட்டார்.
அபிஷேக் சர்மாவின் அதிரடி சதமும், இந்திய அணியின் அசத்தல் வெற்றியும் ரசிகர்களிடையே கவனம் பெற்றுள்ள நிலையில், யுவராஜ் சிங்கின் நகைச்சுவையான பதிவு சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.