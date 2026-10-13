ஜோஸ் பட்லருக்கு அறுவை சிகிச்சை

லண்டன்,
இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் ஜோஸ் பட்லர், காலில் அறுவை சிகிச்சை செய்துகொண்டார். அவரது அறுவை சிகிச்சை வெற்றிகரமாக முடிந்துள்ளதாக அவர் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார். மருத்துவமனையில் காலில் பாதுகாப்புக் கட்டுடன் இருக்கும் புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்த அவர், “அறுவை சிகிச்சை வெற்றிகரமாக முடிந்தது. மீண்டும் குணமடையும் பாதையில் இருக்கிறேன். முன்பைவிட அதிக உத்வேகத்துடன் இருக்கிறேன்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கடந்த செப்டம்பர் 24ஆம் தேதி, இலங்கைக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் விளையாடியபோது பட்லருக்குக் காயம் ஏற்பட்டது. ஹெட்டிங்லியில் நடைபெற்ற அந்தப் போட்டியில், முதலில் வலியால் ஆட்டத்திலிருந்து வெளியேறிய அவர், பின்னர் மீண்டும் களமிறங்கி 49 பந்துகளில் 69 ரன்கள் எடுத்தார். இதில் 5 சிக்ஸர்களும் அடங்கும். இருப்பினும், காயத்தின் தீவிரம் காரணமாக அடுத்த போட்டியில் அவரால் விளையாட முடியவில்லை.
இந்தக் காயம் காரணமாக, அக்டோபர் 2026-ல் பாகிஸ்தானில் நடைபெறவுள்ள இங்கிலாந்து, பாகிஸ்தான், இலங்கை அணிகள் பங்கேற்கும் ஒருநாள் முத்தரப்பு தொடரிலிருந்து பட்லர் ஏற்கெனவே விலகியுள்ளார். மேலும், நவம்பர் மாதம் நடைபெறவுள்ள ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களிலும் அவர் பங்கேற்க முடியாது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் மீண்டும் எப்போது விளையாடத் தொடங்குவார் என்பது குறித்த உறுதியான காலக்கெடு இதுவரை அறிவிக்கப்படவில்லை.