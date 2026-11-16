29 பந்துகளில் 82 ரன்கள்... மீண்டும் அதிரடி காட்டிய சூர்யகுமார் - மும்பைக்கு 2-வது வெற்றி

கொல்கத்தா,
இந்திய அணியில் மீண்டும் இடம்பிடிக்கும் முனைப்பில் உள்ள சூர்யகுமார் யாதவ், சையத் முஷ்டாக் அலி டி20 தொடரில் தனது அதிரடி ஆட்டத்தைத் தொடர்ந்து வருகிறார். குஜராத் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் வெறும் 29 பந்துகளில் 82 ரன்கள் விளாசி மும்பை அணியின் வெற்றிக்கு முக்கியக் காரணமாகத் திகழ்ந்தார்.
கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த குஜராத் அணி 19.2 ஓவர்களில் 197 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. மும்பை அணியின் ஷர்துல் தாக்கூர், அதர்வா அங்கோலேகர் ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினர்.
இதையடுத்து 198 ரன்கள் என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய மும்பை அணிக்கு தொடக்கத்திலேயே விக்கெட்டுகள் விழுந்தன. ஆனால், 4-வது வீரராகக் களமிறங்கிய சூர்யகுமார் யாதவ் அதிரடியாக விளையாடி ஆட்டத்தின் போக்கையே மாற்றினார்.
குஜராத் பந்துவீச்சாளர்களை நாலாபுறமும் சிதறடித்த அவர், 9 பவுண்டரிகள், 7 சிக்சர்களுடன் 29 பந்துகளில் 82 ரன்கள் குவித்தார். அவரது ஸ்ட்ரைக் ரேட் 282.75 ஆகும்.
இந்தத் தொடரில் ஐதராபாத் அணிக்கு எதிரான முதல் போட்டியிலும் சூர்யகுமார் அதிரடி காட்டியிருந்தார். அந்த ஆட்டத்தில் 21 பந்துகளில் 6 பவுண்டரிகள், 5 சிக்சர்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் 60 ரன்கள் எடுத்தார்.
தற்போது குஜராத்துக்கு எதிராகவும் 82 ரன்கள் விளாசியதன் மூலம், தொடர்ச்சியாக 2 ஆட்டங்களில் அரைசதம் அடித்துள்ளார். இதன் மூலம் இந்திய அணிக்குத் திரும்புவதற்கான தனது முனைப்பை அவர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
சூர்யகுமாரின் அதிரடிக்கு சர்பராஸ் கானும் சிறப்பான ஒத்துழைப்பு அளித்தார். அவர் 17 பந்துகளில் 5 பவுண்டரிகள், 2 சிக்சர்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் 40 ரன்கள் எடுத்தார். அதர்வா அங்கோலேகர் 5 பந்துகளில் 15 ரன்கள் விளாசினார்.
இதனால் மும்பை அணி 15.4 ஓவர்களிலேயே 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 201 ரன்கள் எடுத்து இலக்கை எட்டியது. இதன் மூலம் 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று தொடரில் தொடர்ந்து 2-வது வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
அதிரடியாக விளையாடிய சூர்யகுமார் யாதவ் ஆட்டநாயகன் விருதையும் வென்றார். இந்திய அணியில் மீண்டும் இடம்பிடிக்கும் நோக்கில் உள்ளூர் தொடரில் அவர் காட்டி வரும் இந்த ஆட்டம் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.