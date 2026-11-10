சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை: மும்பை அணியின் கேப்டனாக சூர்யகுமார் யாதவ் நியமனம்

2026-ம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சையத் முஷ்டாக் அலி டி20 தொடரில் மும்பை அணியின் கேப்டனாக இந்திய வீரர் சூர்யகுமார் யாதவ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதனை மும்பை கிரிக்கெட் சங்கம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. இந்திய அணிக்கு டி20 உலகக் கோப்பையை வென்று கொடுத்த சூர்யகுமார், தற்போது உள்ளூர் டி20 தொடரில் மும்பை அணியை வழிநடத்த உள்ளார்.
இந்த அணியில் ஷிவம் துபே, சர்பராஸ் கான், ஷர்துல் தாக்கூர், துஷார் தேஷ்பாண்டே உள்ளிட்ட முன்னணி வீரர்களும் இடம்பெற்றுள்ளனர். மேலும், அங்க்ரிஷ் ரகுவன்ஷி, முஷீர் கான் உள்ளிட்ட இளம் வீரர்களுக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அனுபவமும் இளம் திறமையும் கலந்த அணியாக மும்பை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
சூர்யகுமார் யாதவ் அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டது குறித்து மகிழ்ச்சி தெரிவித்ததுடன், மும்பை அணிக்காக விளையாடுவது எப்போதும் பெருமைக்குரிய விஷயம் என்றும் கூறியுள்ளார். அனுபவம் வாய்ந்த வீரர்களும் இளம் வீரர்களும் அணியில் இருப்பதால் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு கோப்பையை வெல்வதே தங்களது இலக்கு என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
சையத் முஷ்டாக் அலி தொடரில் மும்பை அணி தனது முதல் போட்டியில் நவம்பர் 14-ம் தேதி ஹைதராபாத் அணியை எதிர்கொள்கிறது.
மும்பை அணியின் முழுப் பட்டியல்:
சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), அங்க்ரிஷ் ரகுவன்ஷி, திவ்யான்ஷ் சக்சேனா, சுவேத் பார்கர், முஷீர் கான், சர்பராஸ் கான், சாய்ராஜ் பாட்டீல், ஷிவம் துபே, அதர்வா அன்கோலேகர், ஷர்துல் தாக்கூர், துஷார் தேஷ்பாண்டே, ஷம்ஸ் முலானி, மேக்ஸ்வெல் ஸ்வாமிநாதன், மொஹித் அவஸ்தி, சில்வெஸ்டர் டி'சோசா, ஹார்திக் தமோரே.