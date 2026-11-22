இந்தூர்,
சையத் முஷ்டாக் அலி டி20 கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் பீகார் அணிக்கு 239 ரன்கள் வெற்றி இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது தமிழ்நாடு அணி.
சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரின் எலைட் குரூப் 'பி' பிரிவில் இன்று நடைபெறும் ஆட்டத்தில் தமிழ்நாடு - பீகார் அணிகள் மோதி வருகின்றன. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற தமிழ்நாடு அணி முதலில் பேட்டிங் தேர்வு செய்தது.
இதையடுத்து பேட்டிங் செய்த தமிழ்நாடு அணியில் அதிரடியாக விளையாடிய அமித் சத்விக் 28 பந்துகளில் 53 ரன்கள் குவித்தார். சச்சின் பி. 41 பந்துகளில் 83 ரன்கள் விளாசி அசத்தினார். ஆண்ட்ரே சித்தார்த் 34 ரன்களும், ரிதிக் ஈஸ்வரன் 31 ரன்களும் எடுத்தனர்.
இதன் மூலம் 20 ஓவர்கள் முடிவில் தமிழ்நாடு அணி 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 238 ரன்கள் குவித்தது.
இதையடுத்து பீகார் அணி 239 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்க உள்ளது.