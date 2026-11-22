சையத் முஷ்டாக் அலி டி20 கோப்பை தொடரின் எலைட் குரூப் டி பிரிவு ஆட்டத்தில் விதர்பா அணி 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் குஜராத்தை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. கொல்கத்தாவில் உள்ள ஜாதவ்பூர் பல்கலைக்கழக இரண்டாவது மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டி மழை காரணமாக 13 ஓவர்களாகக் குறைக்கப்பட்டது.
டாஸ் வென்ற விதர்பா அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து பேட்டிங் செய்த குஜராத் அணி 13 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 128 ரன்கள் எடுத்தது. குறைந்த ஓவர்களைக் கொண்ட போட்டி என்பதால் குஜராத் பேட்ஸ்மேன்கள் அதிரடியாக ரன் குவிக்க முயன்றனர். ஆனால் விதர்பா பந்துவீச்சாளர்கள் அவ்வப்போது விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி ரன் வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்தினர்.
பதிலுக்கு களமிறங்கிய விதர்பா அணிக்கு கேப்டன் அதர்வா டைடே மற்றும் டேனிஷ் மலேவர் சிறப்பான தொடக்கத்தை அளித்தனர். இருவரும் அதிரடியாக விளையாடி முதல் விக்கெட்டுக்கு 91 ரன்கள் சேர்த்தனர். அதர்வா டைடே 28 பந்துகளில் 44 ரன்கள் விளாசினார். இதில் 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்சர்கள் அடங்கும். மறுமுனையில் டேனிஷ் மலேவர் சிறப்பாக விளையாடி 29 பந்துகளில் 43 ரன்கள் எடுத்தார். இதில் 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்சர்கள் அடங்கும்.
ஒரு கட்டத்தில் 91 ரன்களுக்கு ஒரு விக்கெட் மட்டுமே இழந்திருந்த விதர்பா அணி, அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தது. ஷுபம் துபே 3 ரன்களிலும், யஷ் கடம் ரன் ஏதும் எடுக்காமலும் ஆட்டமிழந்தனர். டேனிஷ் மலேவரும் 43 ரன்களில் வெளியேறினார். இதனால் ஆட்டத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இருப்பினும் இறுதியில் விதர்பா அணி இலக்கை எட்டி வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
13 ஓவர்கள் கொண்ட பரபரப்பான ஆட்டத்தில் 128 ரன்கள் என்ற இலக்கை விதர்பா அணி 12.5 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு எட்டியது.