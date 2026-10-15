20 ஓவர் கிரிக்கெட் தரவரிசை: ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் 4-வது இடத்துக்கு முன்னேற்றம்

துபாய்,
20 ஓவர் கிரிக்கெட் வீரர்களின் புதிய தரவரிசை பட்டியலை சர்வதேச கிரிக் கெட் கவுன்சில் (ஐ.சி.சி.) நேற்று வெளியிட்டது. இதில் பேட்ஸ்மேன் தரவரி சையில் இந்திய வீரர்கள் இஷான் கிஷன் (904 புள்ளி) முதலிடத்திலும், அபி ஷேக் ஷர்மா (891) 2-வது இடத்திலும், பாகிஸ்தான் கேப்டன் சகிப்சதா பர்ஹான் (883) 3-வது இடத்திலும் மாற்றமின்றி நீடிக்கின்றனர்.
இந்திய கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் (798) 3 இடங்கள் முன்னேறி 4-வது இடத்தை பிடித்துள்ளார். அவரது சிறந்த தரநிலை இதுவாகும். அவர் வெஸ்ட் இண்டீசுக்கு எதிரான முதலாவது 20 ஓவர் போட்டியில் சதம் அடித்த தன் மூலம் ஏற்றம் கண்டுள்ளார். இங்கிலாந்து கேப்டன் ஹாரி புரூக் (793) 5-வது இடத்தில் தொடருகிறார்.
இந்திய வீரர் திலக் வர்மா (ஒரு இடம் முன்னேற்றம்) 9-வது இடத்திலும். இலங்கை வீரர் குசல் மென்டிஸ் (3 இடம் உயர்வு) 23-வது இடத்திலும், வெஸ்ட்இண்டீசின் ரூதர்போர்டு (13 இடம் அதிகரிப்பு) 24-வது இடத்திலும், இந்திய தொடக்க வீரர் சஞ்சு சாம்சன் (4 இடம் முன்னேற்றம்) 27-வது இடத்திலும், பாகிஸ்தான் வீரர் மாஸ் சதாக (187 இடம் ஏற்றம்) 45-வது இடத்திலும் இருக்கின்றனர்.