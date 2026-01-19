பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டி20 தொடர்; ஆஸ்திரேலிய அணி இன்று அறிவிப்பு
டி20 உலக கோப்பை தொடரை முன்னிட்டு நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டரான கிளென் மேக்ஸ்வெல் மற்றும் நாதன் எல்லிஸ் ஆகியோருக்கும் ஓய்வு அளிக்கப்பட்டு உள்ளது.
மெல்போர்ன்,
பாகிஸ்தானின் லாகூர் நகரில் இந்த மாத கடைசியில் 3 போட்டிகள் கொண்ட சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் தொடர் நடைபெற உள்ளது. இதற்காக 17 வீரர்கள் அடங்கிய அணியை, கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா இன்று அறிவித்து உள்ளது.
20 அணிகள் இடையிலான 10-வது ஐ.சி.சி. டி20 உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் பிப்ரவரி 7-ந்தேதி முதல் மார்ச் 8-ந்தேதி வரை இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறுகிறது. இதற்கு தயாராகும் வகையில் இந்த அணிகள் போட்டிகளில் விளையாட உள்ளன.
ஜனவரி 29 முதல் பிப்ரவரி 1 வரையிலான நாட்களில், நடைபெற உள்ள இந்த டி20 கிரிக்கெட் தொடருக்கான 17 பேர் கொண்ட ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு கேப்டனாக மிட்செல் மார்ஷ் இருப்பார்.
ஆஸ்திரேலிய டி20 அணி விவரம்: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), சீன் அப்போட், சேவியர் பார்த்லெட், மஹ்லி பியர்ட்மேன், கூப்பர் கோனோலி, பென் துவார்ஷுயிஸ், ஜாக் எட்வர்ட்ஸ், கேமரூன் கிரீன், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், மேத்யூ குனேமன், மிட்ச் ஓவன், ஜோஷ் பிலிப், மேத்யூ ரென்ஷா, மேட் ஷார்ட், மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ், ஆடம் ஜம்பா.
இதில், டி20 உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் பங்கேற்கும் 10 வீரர்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர். எனினும், காயமடைந்த பேட் கம்மின்ஸ், ஜோஷ் ஹேசில்வுட் மற்றும் டிம் டேவிட் ஆகிய 3 பேர், உடல் தகுதியை மேம்படுத்தி கொள்ள ஏதுவாக அணியில் இடம் பெறவில்லை.
