டி20 உலகக் கோப்பை - மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி அறிவிப்பு

சென்னை,
10-வது டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி பிப்ரவரி 7-ந் தேதி முதல் மார்ச் 8-ந் தேதி வரை இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறுகிறது. இந்த போட்டியில் பங்கேற்கும் 20 அணிகள் 4 பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த தொடருக்கான அணியை ஒவ்வொரு நாடுகளும் அறிவித்து வருகின்றன.
இந்த நிலையில், டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அணிக்கு சாய் ஹோப் கேப்டனாக செயல்படுவார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி :
* சாய் ஹோப் (கேப்டன்)
* ஜான்சன் சார்லஸ்
* ரோஸ்டன் சேஸ்
* மேத்யூ போர்டே
* ஷிம்ரான் ஹெட்மியர்
* ஜேசன் ஹோல்டர்
* அகில் ஹூசைன்
* ஷமர் ஜோசப்
* பிராண்டன் கிங்
* குடகேஷ் மோதி
* ரோவ்மேன் பவல்
* ஷெர்பேன் ரதர்போர்ட்
* குயின்டின் சாம்ப்சன்
* ஜெய்டன் சீல்ஸ்
* ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட்