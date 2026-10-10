ராஞ்சியில் பொழிந்த ரன் மழை... இந்தியா படைத்த 3 பிரமாண்ட சாதனைகள்

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான 2-வது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 249 ரன்கள் குவித்தது. சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், திலக் வர்மா ஆகியோரின் அதிரடி ஆட்டம் இந்திய அணியைப் பெரிய ஸ்கோருக்கு அழைத்துச் சென்றது. இருப்பினும், 250 ரன்கள் என்ற இலக்கை வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 18.3 ஓவர்களில் எட்டி 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
இந்த தோல்வி ஏமாற்றமாக அமைந்தாலும் 249 ரன்கள் எடுத்ததன் மூலம் இந்திய அணி சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 3 புதிய சாதனைகளை படைத்துள்ளது
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் ராஞ்சியில் 200 ரன்களுக்கு மேல் இந்தியா முதல் முறையாக அடித்து வரலாற்று சாதனையை படைத்துள்ளது. இதற்கு முன்பு இந்த மைதானத்தில் அதிகபட்சமாக 2016-ல் இலங்கைக்கு எதிராக இந்தியா 196 ரன்கள் எடுத்ததே சாதனையாக இருந்தது. தற்போது அந்த சாதனையை முறியடித்து புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது.
சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிராக இந்தியா குவித்த அதிகபட்ச ஸ்கோர் இதுவாகும். இதற்கு முன்பு 2016-ல் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிராக இந்தியா 244 ரன்கள் எடுத்ததே அதிகபட்சமாக இருந்தது. தற்போது அதனை முந்தி 249 ரன்களை குவித்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.
இந்த ஆண்டு சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிராக எந்தவொரு அணியும் இவ்வளவு பெரிய ஸ்கோரை எட்டியதில்லை. இதற்கு முன்பு இந்த ஆண்டு ஜனவரியில் தென் ஆப்பிரிக்கா அணி வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிராக 225 ரன்கள் எடுத்ததே அதிகபட்சமாக இருந்தது. தற்போது அந்த சாதனையை இந்தியா முறியடித்துள்ளது.