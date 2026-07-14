இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி..!

லண்டன்,
இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி 5 டி20 மற்றும் 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் டி20 தொடரை 4-0 என்ற கணக்கில் இங்கிலாந்து முழுமையாக கைப்பற்றியது.
இதையடுத்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் ஒருநாள் போட்டி இன்று பர்மிங்கம் நகரில் உள்ள எட்ஜ்பாஸ்டன் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து முதலில் பேட்டிங் தேர்வு செய்தது.
அதன்படி முதலில் களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணி, இந்திய பந்துவீச்சாளர்களின் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் 258 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.
இதையடுத்து 259 ரன்கள் என்ற வெற்றி இலக்கை நோக்கி இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர்களாக ரோகித் சர்மா மற்றும் சுப்மன் கில் களமிறங்கினர்.
நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு அணிக்குத் திரும்பிய ரோகித் சர்மா 21 பந்துகளில் 11 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து சாம் கரன் பந்தில் ஹாரி புரூக்கிடம் கேட்ச் கொடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய விராட் கோலியும் 6 பந்துகளில் 5 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் ஜோப்ரா ஆர்ச்சர் பந்தில் எல்பிடபிள்யூ முறையில் வெளியேறினார். அடுத்தடுத்து இரு மூத்த வீரர்களும் ஆட்டமிழந்ததால் இந்திய ரசிகர்கள் ஏமாற்றமடைந்தனர்.
இருப்பினும், தொடக்க வீரர் சுப்மன் கில் பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் இன்னிங்ஸை நிலைநிறுத்தினார். அவருடன் இணைந்த ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் 35 ரன்கள் சேர்த்து அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டார். பின்னர் காயம் காரணமாக கில் 75 பந்துகளில் 80 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் ரிட்டையர்டு ஹர்ட் ஆகி வெளியேறினார்.
அதன்பின் வாஷிங்டன் சுந்தர் மற்றும் அக்சர் பட்டேல் இணைந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். இருவரும் நிதானமாகவும் அதே நேரத்தில் அதிரடியாகவும் ரன்கள் சேர்த்து இந்திய அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். வாஷிங்டன் சுந்தர் 63 பந்துகளில் 52 ரன்களுடனும், அக்சர் பட்டேல் 52 பந்துகளில் 57 ரன்களுடனும் ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்தனர்.
இதன் மூலம் இந்திய அணி 45.2 ஓவர்களில் 4 விக்கெட் இழப்புக்கு 262 ரன்கள் எடுத்து 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் இந்திய அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.