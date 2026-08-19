இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட்: இலங்கை அணியின் வீரர்கள் விலகல்

கொழும்பு,
இந்தியாவுக்கு எதிரான 2வது டெஸ்ட் போட்டியில் இலங்கையின் முக்கிய வீரர்களான குசல் மெண்டிஸ் மற்றும் தினேஷ் சந்திமால் விளையாடமாட்டார்கள் என பயிற்சியாளர் கேரி கிர்ஸ்டன் தெரிவித்துள்ளார்.
காயம் காரணமாக குசல் மெண்டிஸ், தினேஷ் சந்திமாலும் கொழும்பு டெஸ்டில் பங்கேற்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், மணிக்கட்டு அறுவை சிகிச்சையிலிருந்து குணமடைந்து வரும் பதும் நிசங்காவும் 2வது டெஸ்டில் விளையாடுவது சந்தேகமாக உள்ளது.
முதல் டெஸ்டில் இந்தியாவிடம் 165 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்துள்ள இலங்கை, ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி கொழும்பில் தொடங்கும் இரண்டாவது டெஸ்டில் பல முக்கிய பேட்ஸ்மேன்கள் இல்லாமல் களமிறங்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.